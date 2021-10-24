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Актер Селин назвал режиссера Рогожкина крестным отцом многих артистов
Общество
Актер Селин назвал режиссера Рогожкина крестным отцом многих артистов
vk.com  /  Сергей Селин

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор, искусствовед, народный артист РФ Александр Рогожкин дал дорогу в большое кино многим талантливым артистам. Об этом в беседе с ФАН рассказал актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист РФ Сергей Селин.

Собеседник издания отреагировал на новость о том, что всенародно любимый режиссер скончался на 73-м году жизни.

«Умер крестный отец многих артистов: полный состав «Улиц разбитых фонарей», «Убойной силы», «Особенностей национальной охоты». Он начинал все это. Он был первым во многих проектах. Умер учитель. С его легкой руки мы становились известными и популярными. Знаете, как говорят: «На утро проснулся знаменитым». Это все делал Рогожкин для многих из нас. Мы не можем об этом не говорить. Дорогу в большое кино нам дал Александр Владимирович», — сказал актер.

Сергей Селин также поделился воспоминаниями о работе с Александром Рогожкиным.

«Он написал свой режиссерский сценарий к фильму «Вопрос чести». Никогда не забуду, как артисты по какой-то причине не могли произнести текст. Он нервничал, и я вдруг понял почему — мы уже не говорим тем языком, которым говорил Пушкин, Достоевский. Артисты привыкли употреблять слова: клево, круто, чувиха», — рассказал собеседник ФАН.

Актер Селин назвал режиссера Рогожкина крестным отцом многих артистов
ТАСС / Белинский Юрий

В завершение он выразил глубокое сожаление в связи со смертью кинорежиссера.

«Жаль, что очень рано это произошло. Аплодисменты ему, светлая память. Однозначно! Знаете, как бывает: режиссер умирает, а его фильмы остаются, еще долго-долго показывать будут. Будут помнить. Светлая память ему», — подытожил артист.

Ранее актер Алексей Нилов в беседе с ФАН прокомментировал известие о смерти Александра Рогожкина. По словам артиста, режиссер показывал окружающим, что нужно любить людей.

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селин рогожкин
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