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Екатерина Андреева восхитила подписчиков естественной красотой на фото после бани
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева восхитила подписчиков естественной красотой на фото после бани
instagram.com  /  @ekaterinaandreeva_official

Москва, 24 октября. Известная телеведущая Екатерина Андреева продемонстрировала поклонникам, как она выглядит в максимально естественном виде. Знаменитость сделала фото на сеновале сразу после бани.

На снимке, опубликованном в Instagram, звезда телеэкрана предстала перед поклонниками с мокрыми волосами и без макияжа. Ведущая выглядит на фото гораздо моложе своих 59 лет.

«Перемешать сено, солому, жар парной, получить румянец, умиротворение, спокойствие, желание поразмышлять», — написала Андреева под фото.

Подписчики знаменитости восхитились ее внешностью на новом снимке. По мнению пришедших в восторг поклонников, звезда экрана выглядит великолепно, несмотря на застрявшее в волосах сено.

«Сама нежность! Какова красота естественная!»;

«Божественная»;

«С легким паром, красавица»;

«Ух, какая сочная»;

«Как кадр из хорошего кинофильма от великого режиссера», — выразили восхищение комментаторы.

Некоторые пользователи соцсети отметили, что Андреева обладает идеальными чертами лица. По словам других подписчиков, фото телеведущей вызвало у них мурашки.

Недавно Екатерине Андреевой довелось побывать в горах Дагестана. Она не только полюбовались природными красотами, но и попробовала себя в приготовлении местных блюд.

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