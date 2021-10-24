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Украина предложила увеличить транзит до 55 млрд кубометров газа на специальных условиях

  /   Обновлено: 24 октября 2021 16:45
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Экономика
Украина предложила увеличить транзит до 55 млрд кубометров газа на специальных условиях
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Киев, 24 октября. «Нафтогаз Украины» выступил с предложением об увеличении транзита российского газа до 55 млрд кубометров на специальных условиях, предусматривающих скидку на ресурс.

Компания готова обеспечить дополнительные поставки энергоресурса через территорию страны с учетом скидки в размере 50% от стоимости транзита, предусмотренной в контракте с «Газпромом», который был заключен в 2019 году.

«"Нафтогаз", национальная компания, контрагент "Газпрома" в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительные 55 млрд кубометров газа в годовом измерении, или приблизительно 151 млн кубометров в сутки на специальных условиях; эти объемы соответствуют мощности "Северного потока — 2", и для них есть свободная мощность в украинской ГТС», — написал в Facebook глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, отвечая на вопрос ТАСС.

Если «Газпрому» будет коммерчески выгодна скидка на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема, о которой заявил президент Украины Владимир Зеленский, российская компания может рассмотреть предложение, уверен экономист Александр Дудчак.

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