EurAsian Times: Индия планирует повторить гиперзвуковой успех России

Нью-Дели, 24 октября. Индийские военные рассчитывают обзавестись аналогом российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщает издание EurAsian Times.

Новая ракета будет называться BrahMos-II. Разработкой боеприпаса занимаются специалисты российской военно-промышленной корпорации «НПО Машиностроения», а также индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO). При этом российские и индийские инженеры уже имеют опыт совместной работы, так как ранее разрабатывали сверхзвуковую противокорабельную ракету BrahMos, скорость которой достигает трех единиц Маха, передает «ПолитРоссия».

«BrahMos-II, который похож на российскую гиперзвуковую ракету «Циркон», возможно, сможет превышать дальность полета в тысячу километров и сможет летать со скоростью до восьми единиц Маха», — говорится в публикации.

По предварительным данным, новая гиперзвуковая ракета поступит в распоряжение индийских военных до 2028 года. Радиус действия боеприпаса составит 600 километров. Однако журналисты полагают, что характеристики BrahMos-II способны превзойти все ожидания, благодаря чему Индии удастся одержать победу в битве за гиперзвук.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж атомной подводной лодки ВМФ России «Северодвинск» произвел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море.