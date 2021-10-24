Актер Лыков о работе с Рогожкиным: «Саша был в одном ряду с Балабановым»

Он был великолепным сценаристом и хотел им быть всегда, но жизнь его увела в режиссуру. Такими словами в беседе с ФАН актер «Улиц разбитых фонарей» Александр Лыков вспоминает режиссера Александра Рогожкина, о смерти которого стало известно сегодня.

«Мы знали друг друга еще с молодости. Печальная новость, но что поделаешь. Работать с ним было легко и ненавязчиво. Артисты сами в кадре определяли, что делать, а он аккуратно наблюдал за ними. Он же автор и «Улиц разбитых фонарей», и «рыбалки» (фильм «Особенности национальной рыбалки». — Прим. ФАН), и «русских охот» (фильмы «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной охоты в зимний период». — Прим. ФАН) — таких знаковых и культовых проектов нашего советского и постсоветского кино», — рассказал актер.

Кадр из фильма «ВЕРСИЯ-3» /

Александр Лыков признался, что читал сценарии Рогожкина, которые не были запущены в производство. Это были смешные, лиричные и комедийные сценарии.

«Серия трагических событий отвела его от съемок, к большому сожалению. Честно говоря, я так не сожалел после смерти [Алексея] Балабанова. Балабанов был одним из лучших режиссеров, на мой взгляд, а Саша — в одном ряду с ним. Они были питерские, поэтому мне очень знакомы и понятны по духу и ощущению», — поделился собеседник ФАН.

Актер рассказал, что первая картина, над которой они с Александром Рогожкиным работали, — «Операция «С Новым годом!», тогда они познакомились лично, хотя знали друг друга до этого. Дальше была легендарная история с сериалом «Улицы разбитых фонарей».

«Он придумал эту историю, выносил и создал. Тогда она смотрелась удивительно легко. Сейчас наблюдаю за этой легкостью колоссальную духовную работу, которая проделывалась. Это все становится частью кинематографической истории. Я опечален. Все меняется: время предлагает новых людей, а старые больше остаются в моей памяти», — признался Лыков.

Кинорежиссер Александр Рогожкин скончался на 73-м году жизни. Причина смерти не сообщается. Он был автором фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», а также сценаристом «Особенностей национальной политики». Рогожкин также выступал соавтором «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы».