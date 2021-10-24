«Уфа» не удержала победу в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином»

Уфа, 24 октября. Матч 12-го тура чемпионата России по футболу между «Уфой» и казанским «Рубином» завершился вничью.

Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов открыл счет в поединке между «Уфой» и «Рубином», который прошел в столице Башкортостана 24 октября. Форвард реализовал пенальти, назначенный арбитром Игорем Паниным за фол в штрафной площади хозяев. На 59-й минуте защитник «Уфы» Юрий Журавлев отправил мяч в свои ворота после прострела в исполнении Хвичи Кварацхелии, установив окончательный счет матча.

Сыграв вничью, «Рубин» набрал 16 очков. Команда из столицы Татарстана занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», в активе которой десять очков, располагается на 15-й позиции.

Ранее московский ЦСКА одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена».