Экономист Миронов призвал обеспечить незащищенные слои населения талонами на еду

Москва, 24 октября. Масштабный рост цен на продовольствие вынуждает власти принимать меры, направленные на поддержку незащищенных слоев населения. Одной из возможностей помочь малоимущим гражданам являются талоны на еду, заявил в интервью URA.RU главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Состояние внутреннего российского рынка, по его словам, нельзя рассматривать в отрыве от мировых тенденций.

«Наша внутренняя конъюнктура зависит от ситуации на внешнем рынке. Там идет поддержка экономики за счет скупки финансовых активов центральными банками и впрыскивания, таким образом, денег в экономику из-за чего растут цены почти на все товары, в том числе и на продовольствие. Наиболее правильно было бы введение продовольственных талонов для наиболее бедных слоев населения. Это лучше, чем просто раздача денег, так как они могут быть потрачены на другие товары», — считает эксперт.

Миронов предупредил, что на динамике продуктовых цен в ближайшем будущем скажутся и проблемы, появившиеся вследствие европейского энергетического кризиса. В частности, он упомянул компании, занимающиеся выпуском удобрений. Многие предприятия, использующие в производстве газ, могут просто закрыться из-за его дефицита и высокой цены.

Россияне в преддверии нерабочих дней закупились электроникой, продуктами и одеждой. Аналитики промониторили средние суммы онлайн-покупок в разных категориях товаров с 19 по 20 октября и сравнили с показателями аналогичного периода 2020 года.