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Актер Алексей Нилов рассказал, чему научился у режиссера Александра Рогожкина
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Общество
Актер Алексей Нилов рассказал, чему научился у режиссера Александра Рогожкина
Кадр из фильма «Высокие ставки»  / 

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор, искусствовед, народный артист РФ Александр Рогожкин скончался в возрасте 72 лет. Своими воспоминаниями о мастере в беседе с ФАН поделился актер театра и кино, заслуженный артист РФ Алексей Нилов.

Собеседник издания рассказал о том огромном вкладе, который, по его мнению, режиссер внес в отечественную киноиндустрию.

«Для меня это один из самых важных режиссеров, если судить о том, что я изначально для зрителей — капитан Ларин. Он снимал первую, третью серии «Улиц разбитых фонарей». Мы встретились в 1995 году.  Это человек, который поставил на рельсы и, скажем так, изобрел жанр «ментовского» сериала. Он был первый, кто придумал, как это снимать. После него люди начали снимать те тысячи сериалов, которые каждый год появляются на нашем телевидении», — сообщил актер.

Алексей Нилов также рассказал, что, на его взгляд, всегда отличало работы Александра Рогожкина.

«Его видение, сценарии, которые он писал, неожиданные самобытные сюжетные ходы, которые он придумывал. Талантливейший человек. Сценарист, живописец, художник. Талантливый человек талантлив во всем», — сказал собеседник ФАН.

Актер Алексей Нилов рассказал, чему научился у режиссера Александра Рогожкина
ТАСС / Матыцин Валерий
В завершение Нилов рассказал, чему он научился у всенародно любимого творца.

«Он был очень терпелив и снисходителен к нашему поведению. Вели мы себя не очень хорошо. Его терпение и доброта, вероятно, — самый главный урок. Он очень любил актеров. Позволял им многое в творческом смысле на площадке. Очень многое терпел от нас. Я очень благодарен ему за то, что он своим примером показал нам, что нужно любить людей», — подытожил артист.

Ранее актер Семен Стругачев поделился воспоминаниями о последней встрече с Александром Рогожкиным. По его словам, режиссер не шел ни у кого на поводу.

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Все новости / Общество / Актер Алексей Нилов рассказал, чему научился у режиссера Александра Рогожкина
нилов рогожкин
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