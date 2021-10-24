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Администрация Байдена готовит программу экстренного расселения афганских беженцев
Весь мир
Администрация Байдена готовит программу экстренного расселения афганских беженцев
Global Look Press  /  Boris Roessler / dpa

Вашингтон, 24 октября. Администрация Байдена планирует приступить к расселению 55 тысяч афганских беженцев, которые в настоящее время размещаются на военных базах, куда они были доставлены после эвакуации из Кабула.

Согласно Принятой стратегии, обязанности по расселению и адаптации беженцев в новых условиях должны лечь на плечи американских ветеранов, с которыми сотрудничали оказавшиеся в США афганцы. Такое изменение миграционной политики произошло из-за неспособности профильных государственных агентств «переварить» такое количество людей, прибывших в страну в течение нескольких недель. Это связано с закрытием большого числа офисов при президенте Трампе, а также финансовыми и организационными сложностями, которые возникли из-за перегруженности официальных органов в связи с разразившимся на южных границах США миграционным кризисом.

Если ранее мигранты расселялись в радиусе 100 миль от местного офиса миграционной службы, то на сегодняшний день в отношении афганских беженцев от этого правила решили отказаться.

СМИ: Беженцы из Афганистана бегут с военных баз США без документов
twitter.com / пресс-служба МИД Мексики

Агентства по делам беженцев ранее обсуждали идею частного спонсорства. В настоящее время система работает так, что агентство, как правило, должно иметь местный офис или сеть общественных групп, которые будут знакомить беженцев с их новым окружением и помогать им устраиваться на жилье и работу, среди прочих услуг.

Вместо этого должны быть сформированы местные ячейки попечителей, каждая из которых должна состоять по крайней мере из пяти совершеннолетних граждан, которые будут заниматься вопросами размещения афганцев и их адаптации в местной общине.

«У нас просто не было возможностей после сокращения, которое нас коснулось при администрации Трампа», — сказал Марк Хетфилд, президент и генеральный директор HIAS, агентства по переселению беженцев.

Помимо организационных вопросов, связанных с предоставлением беженцам положенных им государственных льгот в виде медицинского обслуживания, предоставления мест в школах и так далее, на плечи попечителей лягут и финансовые вопросы, включая поиск жилья и оформление всех необходимых документов.

«Это просто удивительная возможность, честно говоря, сделать то, о чем нас просили наши ветераны, а именно обеспечить безопасный и достойный прием афганцам, которые служили на нашей стороне в Афганистане, и которые теперь хотят строить свою собственную жизнь здесь», — говорит временный сотрудник, курирующий усилия администрации по переселению афганских беженцев, бывший губернатор штата Делавэр Джек Маркелл.

По словам чиновников, новая система призвана обеспечить большую гибкость и открыть больше мест для беженцев. Но это зависит от того, зарегистрируются ли люди и будут ли у них ресурсы для поддержки афганцев и их семей.

В настоящее время администрация работает с благотворительным фондом Рокфеллера чтобы предоставить всем желающим принять у себя афганских беженцев дополнительные финансовые возможности.

«Это предоставляет возможность сообществам, которые заявили, что хотят участвовать в программе. Это делается для того, чтобы максимально усилить желание принять беженцев», — говорит Даниэль Григсби, соучредитель и директор по внешним связям в Community Sponsorship Hub.

О своем желании присоединиться к программе расселения беженцев сообщили представители сервиса аренды жилья Airbnb, что особенно актуально в свете острого дефицита жилья, который наблюдается в Соединенных Штатах и стремительного роста цен на него.

В настоящее программа находится в стадии проработки и пока нет точной информации о сроках ее реализации и количестве ветеранов, готовых принять афганских беженцев. Джек Маркелл отказался сообщить, когда будут очищены военные базы, добавив при этом, что ветеранам не терпится увидеть, как афганцы переезжают в другие места.

Эвакуация граждан Афганистана, сотрудничавших с возглавляемой США международной коалицией, происходила на фоне вывода американского контингента из этой южноазиатской страны после 20-летнего военного присутствия. По темпам эвакуации операция превзошла вывод армии США из Вьетнама — тогда за несколько месяцев в США прибыло около 130 тысяч человек.

Пограничная охрана США столкнулась с рекордной миграционной волной
Федеральное агентство новостей /

Эвакуация из Кабула проводилась на фоне острого миграционного кризиса, который с начала года разразился на южной границе США: за 2021 фискальный год там было задержано более 1,7 миллиона человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Соединенных Штатов. В настоящее время в ряде южных штатов находятся десятки тысяч беженцев из стран Центральной Америки, ожидающих решения миграционных властей. Кроме того, от южной границы Мексики в сторону границы с США движется огромный караван мигрантов, который в прессе окрестили «караван-мать». По различным оценкам в нем насчитывается порядка 70 тысяч человек. Ожидается, что «караван-мать» прибудет к границе США в течение нескольких недель.

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