Администрация Байдена готовит программу экстренного расселения афганских беженцев

Вашингтон, 24 октября. Администрация Байдена планирует приступить к расселению 55 тысяч афганских беженцев, которые в настоящее время размещаются на военных базах, куда они были доставлены после эвакуации из Кабула.

Согласно Принятой стратегии, обязанности по расселению и адаптации беженцев в новых условиях должны лечь на плечи американских ветеранов, с которыми сотрудничали оказавшиеся в США афганцы. Такое изменение миграционной политики произошло из-за неспособности профильных государственных агентств «переварить» такое количество людей, прибывших в страну в течение нескольких недель. Это связано с закрытием большого числа офисов при президенте Трампе, а также финансовыми и организационными сложностями, которые возникли из-за перегруженности официальных органов в связи с разразившимся на южных границах США миграционным кризисом.

Если ранее мигранты расселялись в радиусе 100 миль от местного офиса миграционной службы, то на сегодняшний день в отношении афганских беженцев от этого правила решили отказаться.

twitter.com / пресс-служба МИД Мексики

Агентства по делам беженцев ранее обсуждали идею частного спонсорства. В настоящее время система работает так, что агентство, как правило, должно иметь местный офис или сеть общественных групп, которые будут знакомить беженцев с их новым окружением и помогать им устраиваться на жилье и работу, среди прочих услуг.

Вместо этого должны быть сформированы местные ячейки попечителей, каждая из которых должна состоять по крайней мере из пяти совершеннолетних граждан, которые будут заниматься вопросами размещения афганцев и их адаптации в местной общине.

«У нас просто не было возможностей после сокращения, которое нас коснулось при администрации Трампа», — сказал Марк Хетфилд, президент и генеральный директор HIAS, агентства по переселению беженцев.

Помимо организационных вопросов, связанных с предоставлением беженцам положенных им государственных льгот в виде медицинского обслуживания, предоставления мест в школах и так далее, на плечи попечителей лягут и финансовые вопросы, включая поиск жилья и оформление всех необходимых документов.

«Это просто удивительная возможность, честно говоря, сделать то, о чем нас просили наши ветераны, а именно обеспечить безопасный и достойный прием афганцам, которые служили на нашей стороне в Афганистане, и которые теперь хотят строить свою собственную жизнь здесь», — говорит временный сотрудник, курирующий усилия администрации по переселению афганских беженцев, бывший губернатор штата Делавэр Джек Маркелл.

White House Coordinator Jack Markell told @NPR: "I think people across the country understand — led by our veterans who have been particularly vocal — that we have an obligation to provide this safe and dignified welcome to our allies from Afghanistan." https://t.co/nmN2Cwwoi2 — Operation Allies Welcome (@AlliesWelcome) October 21, 2021

По словам чиновников, новая система призвана обеспечить большую гибкость и открыть больше мест для беженцев. Но это зависит от того, зарегистрируются ли люди и будут ли у них ресурсы для поддержки афганцев и их семей.

В настоящее время администрация работает с благотворительным фондом Рокфеллера чтобы предоставить всем желающим принять у себя афганских беженцев дополнительные финансовые возможности.

«Это предоставляет возможность сообществам, которые заявили, что хотят участвовать в программе. Это делается для того, чтобы максимально усилить желание принять беженцев», — говорит Даниэль Григсби, соучредитель и директор по внешним связям в Community Sponsorship Hub.

"It's providing this opportunity for communities that said they want to stand up, to stand up. That's the point. It's to maximize this outpouring of desire to welcome," said Danielle Grigsby, co-founder and director of external affairs at Community Sponsorship Hub. https://t.co/NaeRMIUs6G — Dani (she/her) (@dani_cali_4nia) October 23, 2021

О своем желании присоединиться к программе расселения беженцев сообщили представители сервиса аренды жилья Airbnb, что особенно актуально в свете острого дефицита жилья, который наблюдается в Соединенных Штатах и стремительного роста цен на него.

В настоящее программа находится в стадии проработки и пока нет точной информации о сроках ее реализации и количестве ветеранов, готовых принять афганских беженцев. Джек Маркелл отказался сообщить, когда будут очищены военные базы, добавив при этом, что ветеранам не терпится увидеть, как афганцы переезжают в другие места.

Эвакуация граждан Афганистана, сотрудничавших с возглавляемой США международной коалицией, происходила на фоне вывода американского контингента из этой южноазиатской страны после 20-летнего военного присутствия. По темпам эвакуации операция превзошла вывод армии США из Вьетнама — тогда за несколько месяцев в США прибыло около 130 тысяч человек.

Федеральное агентство новостей /

Эвакуация из Кабула проводилась на фоне острого миграционного кризиса, который с начала года разразился на южной границе США: за 2021 фискальный год там было задержано более 1,7 миллиона человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Соединенных Штатов. В настоящее время в ряде южных штатов находятся десятки тысяч беженцев из стран Центральной Америки, ожидающих решения миграционных властей. Кроме того, от южной границы Мексики в сторону границы с США движется огромный караван мигрантов, который в прессе окрестили «караван-мать». По различным оценкам в нем насчитывается порядка 70 тысяч человек. Ожидается, что «караван-мать» прибудет к границе США в течение нескольких недель.