Администрация Байдена готовит программу экстренного расселения афганских беженцев

Вашингтон, 24 октября. Администрация Байдена планирует приступить к расселению 55 тысяч афганских беженцев, которые в настоящее время размещаются на военных базах, куда они были доставлены после эвакуации из Кабула.

Согласно Принятой стратегии, обязанности по расселению и адаптации беженцев в новых условиях должны лечь на плечи американских ветеранов, с которыми сотрудничали оказавшиеся в США афганцы. Такое изменение миграционной политики произошло из-за неспособности профильных государственных агентств «переварить» такое количество людей, прибывших в страну в течение нескольких недель. Это связано с закрытием большого числа офисов при президенте Трампе, а также финансовыми и организационными сложностями, которые возникли из-за перегруженности официальных органов в связи с разразившимся на южных границах США миграционным кризисом.

Если ранее мигранты расселялись в радиусе 100 миль от местного офиса миграционной службы, то на сегодняшний день в отношении афганских беженцев от этого правила решили отказаться.

Агентства по делам беженцев ранее обсуждали идею частного спонсорства. В настоящее время система работает так, что агентство, как правило, должно иметь местный офис или сеть общественных групп, которые будут знакомить беженцев с их новым окружением и помогать им устраиваться на жилье и работу, среди прочих услуг.

Вместо этого должны быть сформированы местные ячейки попечителей, каждая из которых должна состоять по крайней мере из пяти совершеннолетних граждан, которые будут заниматься вопросами размещения афганцев и их адаптации в местной общине.

Помимо организационных вопросов, связанных с предоставлением беженцам положенных им государственных льгот в виде медицинского обслуживания, предоставления мест в школах и так далее, на плечи попечителей лягут и финансовые вопросы, включая поиск жилья и оформление всех необходимых документов.

По словам чиновников, новая система призвана обеспечить большую гибкость и открыть больше мест для беженцев. Но это зависит от того, зарегистрируются ли люди и будут ли у них ресурсы для поддержки афганцев и их семей.

В настоящее время администрация работает с благотворительным фондом Рокфеллера чтобы предоставить всем желающим принять у себя афганских беженцев дополнительные финансовые возможности.

