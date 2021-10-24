Власти Сирии намерены развивать выработку энергии из возобновляемых источников

Дамаск, 24 октября. Президент Сирии Башар Асад одобрил закон об учреждении Фонда по поощрению использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности.

По словам директора Национального центра энергетических исследований САР Юниса Али, данный шаг благоприятно скажется на развитии и распространении подобных технологий в стране.

Возглавлять новую организацию будет совет директоров, в состав которого войдут представители ряда государственных ведомств, в том числе министерства финансов, нефти и минеральных ресурсов, а также промышленности.

President al-Assad issues Law No. 23 of 2021 which provides for the creation of a “fund to support the use of renewable energies and raise energy efficiency.” ????????



©️ Syrian Presidency#سوريا #بشار_الأسد #Syria https://t.co/sn8tGH6fhQ pic.twitter.com/ZVcYLniAIM — الرادع السوري ???????? (@syria_rd) October 19, 2021

Как сообщается, цель фонда — оказывать поддержку тем, кто планирует создавать какие-либо проекты, предполагающие выработку и использование «чистого» электричества. Помощь будет включать компенсацию расходов для покупки или создания необходимого оборудования, либо предоставление беспроцентных кредитов или погашения банковских процентов по займам. Однако для получения льгот заявитель должен представить свой проект экспертам фонда, которые оценят его рентабельность и выдадут заключение.

Ожидается, что стратегия будет реализована до 2030 года и поспособствует переходу многих потребителей на альтернативные источники энергии. Организация будет поддерживать инициативы в области использования любых возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую, а также агитировать население на участие в этой программе. Развитие данной отрасли позволит снизить потребление топлива или электричества, вырабатываемого традиционными способами, и, как следствие, благотворно скажется на экологии из-за снижения количества вредных выбросов в атмосферу, а также повысит уровень трудоустройства местного населения.

President Bashar al-Assad decided to establish a fund to support renewable energies and raise energy efficiency in Syria, according to the Syria Times.https://t.co/swzwZv2rIS — The Syrian Observer (@observesyria) October 20, 2021

Льготы могут получить как организации, применяющие альтернативные источники энергии для обеспечения внутренних потребностей, так и рядовые граждане, которые, например, для обогрева или освещения домов установят солнечные батареи или ветрогенераторы.

Согласно постановлению президента, часть финансирования фонда будет осуществляться в виде отчислений от доходов за продажу нефти и газа (0,005%), платежей населения за электричество (1%) и введения пошлин за ввоз электрооборудования из-за рубежа (0,005% от стоимости товара без учета имеющихся таможенных выплат) — в последнем случае исключение составят приборы, признанные «энергоэффективными». Остальная доля бюджета будет складываться из инвестиций, добровольных пожертвований, а также доходов от проектов и услуг самого фонда.

Residents of #Syria’s #Damascus say that the government’s call for the use of “alternative energy sources” such as solar panels is uneconomical and not a solution to the country’s energy crisis, amid blackouts of 20+ hours per day. https://t.co/wmkOc8tLYp — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) July 31, 2021

Ранее призывы властей к более широкому использованию солнечной и ветровой энергии были встречены гражданами скептически — на данный момент окупаемость подобных технологий является спорным вопросом. Однако не исключено, что если фонд действительно сможет эффективно выполнять поставленные задачи, то новая инициатива будет пользоваться широкой поддержкой со стороны населения, особенно в удаленных региона, где могут наблюдаться проблемы с электроэнергией.