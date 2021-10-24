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Военно-оркестровая служба ВС РФ отметила 100-летний юбилей выходом книги
Армия
Военно-оркестровая служба ВС РФ отметила 100-летний юбилей выходом книги
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 24 октября. Книга об истории военных оркестров в России вышла по случаю 100-летнего юбилея Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ.

На первых страницах юбилейного издания опубликованы поздравления министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Сто лет назад коллектив формирования объединил ярких, талантливых музыкантов, увлеченных своим делом, бесконечно преданных искусству и армии. Сегодня вы с честью продолжаете бесценные традиции своих предшественников, вносите весомый вклад в духовное и эстетическое развитие военнослужащих», — говорится в поздравлении главы Минобороны РФ.

В свою очередь Герасимов отметил, что военная музыка всегда способствовала поднятию боевого духа, что является ключевым фактором для победы над противником.

«И сегодня в заполярных гарнизонах, высокогорных подразделениях, на боевых кораблях и в горячих точках военные музыканты своим творчеством поднимают боевой дух войск», — говорится в тексте в поздравления.

Ранее стало известно, что руководитель военного оркестра 35-й ракетной дивизии лейтенант Максим Романов одержал победу в конкурсе дирижеров военных оркестров Вооруженных сил РФ. В соревнованиях принимали участие 16 дирижеров военных оркестров.

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