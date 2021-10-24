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Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов решил записать песню
Шоу-бизнес
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов решил записать песню
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 24 октября. Экс-супруг певицы и телеведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов неожиданно занялся музыкой. Полузащитник решил записать собственный трек после объявления о приостановке спортивной карьеры.

Бывший муж исполнительницы хита «Мало половин» показал в Instagram Stories видео, записанное в музыкальной студии. В ролике можно услышать короткий отрывок из композиции в исполнении Тарасова. Футболист устроил небольшой опрос среди подписчиков, уточнив, хотят ли они услышать полную версию песни.

Трек, который записывает экс-игрок «Локомотива», исполнен в рэп-стиле. На видео в Stories слышно, что голос полузащитника обработали в специальной программе. Судя по строчкам из песни, она будет посвящена любовной тематике.

«Когда ты рядом со мной, мне тебя, как всегда, мало», — зачитывает бывший муж Бузовой в композиции.

Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов решил записать песню
Prt Scr instagram.com / @tarasov23

Можно предположить, что Тарасов посвятит песню своей нынешней супруге — модели Анастасии Костенко. Жена футболиста ждет от него третьего совместного ребенка. Звездная пара уже воспитывает двоих дочерей, а в скором времени их семья должна пополниться сыном.

Экс-игрок «Локомотива» на время отложил спортивную карьеру, поскольку у него много дел перед появлением малыша. При этом Тарасов будет играть в любительском клубе с рэперами и блогерами.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов решил записать песню
бузова тарасов знаменитости
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