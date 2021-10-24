Звезда «Особенностей национальной охоты» Стругачев вспомнил последнюю встречу с Рогожкиным

Санкт-Петербург, 24 октября. Звезда комедии «Особенности национальной охоты» Семен Стругачев поделился воспоминаниями о покойном режиссере ленты Александре Рогожкине. Артист виделся с кинематографистом в последний раз пять лет назад.

По словам Стругачева, тогда он приходил домой к Рогожкину вместе со своим коллегой Андреем Федорцовым. Актеры предлагали режиссеру возродить «Особенности национальной охоты» и снять новую часть.

«Предлагали свои сценарии ему, деньги нашли для картины, люди давали богатые, но он никак не соглашался», — вспомнил артист в комментарии 78.ru.

Рогожкин объяснил свою позицию тем, что в одну реку нельзя войти дважды, добавил Стругачев. Как пояснил актер, у режиссера было собственное отношение ко всему. Артист назвал Рогожкина самостоятельной и принципиальной личностью, которая никогда не делала плохое кино.

«Он все делал как чувствовал и на поводу ни у кого не шел», — подытожил Стругачев.

О смерти Александра Рогожкина стало известно 24 октября. Точная причина ухода 72-летнего режиссера из жизни не называется, но источники ФАН говорили, что к трагедии могли привести проблемы с алкоголем.