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Звезда «Особенностей национальной охоты» Стругачев вспомнил последнюю встречу с Рогожкиным

  /   Обновлено: 24 октября 2021 15:58
Общество
Звезда «Особенностей национальной охоты» Стругачев вспомнил последнюю встречу с Рогожкиным
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Санкт-Петербург, 24 октября. Звезда комедии «Особенности национальной охоты» Семен Стругачев поделился воспоминаниями о покойном режиссере ленты Александре Рогожкине. Артист виделся с кинематографистом в последний раз пять лет назад.

По словам Стругачева, тогда он приходил домой к Рогожкину вместе со своим коллегой Андреем Федорцовым. Актеры предлагали режиссеру возродить «Особенности национальной охоты» и снять новую часть.

«Предлагали свои сценарии ему, деньги нашли для картины, люди давали богатые, но он никак не соглашался», — вспомнил артист в комментарии 78.ru.

Рогожкин объяснил свою позицию тем, что в одну реку нельзя войти дважды, добавил Стругачев. Как пояснил актер, у режиссера было собственное отношение ко всему. Артист назвал Рогожкина самостоятельной и принципиальной личностью, которая никогда не делала плохое кино.

«Он все делал как чувствовал и на поводу ни у кого не шел», — подытожил Стругачев.

О смерти Александра Рогожкина стало известно 24 октября. Точная причина ухода 72-летнего режиссера из жизни не называется, но источники ФАН говорили, что к трагедии могли привести проблемы с алкоголем.

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актер стругачев рогожкин
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