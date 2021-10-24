Российские болельщики возмутились лишением гимнастки Мельниковой золота ЧМ

Китакюсю, 24 октября. Поклонники гимнастки Ангелины Мельниковой выразили недоумение решением судей лишить россиянку золотой медали чемпионата мира.

Россиянка Ангелина Мельникова 24 октября завоевала третью медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии. Она заняла второе место в вольных упражнениях, уступив Маи Мураками. Изначально японка получила меньше баллов, чем гимнастка из РФ, но после запрошенного повтора судьи повысили оценку победительницы на 0,1 балла. Это решение уже раскритиковали в Сети российские болельщики.

«Домашнее судейство не может позволить, чтобы японка была ниже русской, когда можно чуток накинуть и будет первой. Геля аж плачет», — написала одна из поклонниц Мельниковой.

«Геле 15 минут считали баллы, чтобы урезать как только можно перед японкой. Не вышло. Так они еще и жалобу подали. Какой позор. Мало того что заступ, так еще настолько антиэстетична японка, нет слов», — подчеркнул другой болельщик в комментариях Sports.ru.

Ранее Мельникова выиграла золото чемпионата мира в Китакюсю в личном многоборье. Российской гимнастке удалось прервать продолжительную серию побед спортсменок из США.