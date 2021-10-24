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Северная Корея провела испытания новой баллистической ракеты подводного базирования
Весь мир
Северная Корея провела испытания новой баллистической ракеты подводного базирования
Федеральное агентство новостей  / 

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о поездке американской делегации во главе с советником Госдепартамента по странам Юго-Восточной Азии, первом совместном китайско-российском патрулировании в Тихом океане у берегов Японии, успешном испытании новой баллистической ракеты подводного базирования КНДР, дипломатическом турне главы МИД Тайваня по странам Евросоюза, а также запуске Южной Кореей своей первой космической ракеты «Нури».

Азиатско-Тихоокеанский регион

Американская делегация во главе с советником Госдепартамента США Дереком Шолле с 17 по 22 октября посетила Индонезию, Сингапур и Таиланд с целью углубления вовлеченности Штатов в дела региона и укрепления сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Визит состоялся перед ежегодным саммитом АСЕАН, который пройдет 26-28 октября в Брунее. Главным пунктом региональной повестки станет ситуация в Мьянме.

По словам Шолле, Вашингтон обсуждает с Сингапуром способы ограничения доступа нынешнего режима Мьянмы к зарубежным финансовым активам. Таким образом США рассчитывают увеличить давление на военного лидера Мин Аун Хлайна, которому ранее запретили участвовать в грядущем саммите АСЕАН. Кроме того, Штаты уже несколько месяцев ведут переговоры с членами подпольного «Правительства национального единства» (NUG), состоящего из активистов и отстраненных от власти депутатов Национальной лиги за демократию.

В мае из бывших протестующих NUG формировало отряды «Народных сил обороны» (PDF). Эти боевики несут ответственность за организацию большей части взрывов и нападений на административные офисы, а также чиновников, полицейских и военных по всей стране.

«Ситуация внутри Бирмы ухудшается как с гуманитарной точки зрения, так и с точки зрения безопасности, с точки зрения экономики и отсутствия прогресса в политике», — отметил советник Госдепартамента.

Важно также отметить, что в программу американской делегации был включен Таиланд, который обошли вниманием вице-президент Камала Харрис и министр обороны Ллойд Остин во время своих визитов по странам Юго-Восточной Азии. На фоне растущего противостояния с Китаем американцы взялись исправлять ситуацию в отношениях с историческим союзником, пока не стало слишком поздно.

Ранее, 10-13 октября, по приглашению Королевских вооруженных сил Таиланда с официальным визитом Бангкок посетил адмирал Джон Акилино, командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВС США (USINDOPACOM). Он договорился о полноценном возобновлении с февраля следующего года крупнейших многонациональных военных учений в Юго-Восточной Азии «Cobra Gold».

«Союз между Таиландом и США является очень важной частью обеспечения мира и стабильности во всем регионе», — подчеркнул он.

Десять кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая 17-23 октября провели совместное патрулирование в Тихом океане.

В понедельник группа впервые в истории пересекла международный Сангарский пролив (Цугару) между главным японским островом Хонсю и Хоккайдо, выйдя из Японского моря в Тихий океан. Обогнув за четыре дня Японию корабли вошли в Восточно-Китайское море через пролив Осуми между островами Сумисудзима и Торисима юго-западной префектуры Кагосима.

Японская сторона осуществляла наблюдение за китайскими и российскими кораблями, направив эсминец JS Yamagiri из Йокосуки префектуры Канагва и эскортный корабль JS Tone из Куре, префектура Хиросима. В ответ на полеты палубных вертолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) был поднят в воздух истребитель.

Западные и японские СМИ расценили китайско-российское совместное патрулирование как провокацию. Однако официальный Токио был более сдержан, заявив лишь, что никаких инцидентов при проходе военных кораблей зафиксировано не было.

КНДР

Северная Корея 19 октября провела успешный пуск новой баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ).

По сообщению государственного Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), БРПЛ «нового типа» была запущена с той же подводной лодки, которая участвовала в первых испытаниях подводного старта в 2016 году.

На этом фоне Южная Корея заявила о планах развёртывания к 2023 году двух радиолокационных станций (РЛС) типа Green Pine. Последний запуск северокорейской БРПЛ был зафиксирован именно такими РЛС.

В ответ на ракетные пуски Вашингтон призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокаций. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию с Северной Кореей.

КНДР отказывается отвечать на американские попытки установить диалог. Пхеньян считает, что Штаты и Южная Корея лишь прикрываются словами о дипломатии, а сами тем временем продолжают нагнетать напряженность военными действиями.

Тайвань

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У на следующей неделе посетит Словакию, Чехию, а также выступит виртуально на конференции в Риме. В Братиславе он примет участие в форуме, организованном местным аналитическим центром, а затем отправится в Прагу, чтобы встретиться со спикером верхней палаты чешского парламента Милошем Выстрчилом и мэром Праги Зденеком Гржибом.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил «сильное недовольство» тем, что две страны Евросоюза разрешили провести этот визит, и призвал их «не подрывать политическую основу двусторонних отношений».

В это же время пройдет европейское турне тайваньской бизнес-делегации из 65 человек во главе с министром Национального совета по развитию Гун Мин-синем и министром науки и технологий У Чжэн-чжуном. Предприниматели и чиновники посетят Чехию, Литву и Словакию, которые активно выступают за наращивание контактов с Тайбэем, несмотря на предупреждения Пекина.

Джозеф У также примет участие в первой конференции Межпарламентского альянса по Китаю (IPAC), созданного 4 июня прошлого года и состоящего из представителей 20 стран. Помимо тайваньского министра на мероприятии будет присутствовать глава Центральной Тибетской администрации (правительство в изгнании) Пенпа Церинг, гонконгский студенческий лидер и оппозиционный политик Натан Ло и Рахима Махмут, возглавляющая британское отделение Всемирного уйгурского конгресса (WUC).

Антикитайский форум пройдет накануне саммита лидеров G20 в столице Италии, и представители IPAC намерены требовать более жесткой позиции по отношению к правительству КНР.

«Мы соберемся в Риме, чтобы напомнить демократическим государствам об их ответственности за сохранение международного порядка, основанного на правилах... Этот саммит G20 должен стать поворотным моментом, и Китай должен быть в центре повестки дня», — заявил британский парламентарий и соучредитель IPAC Иан Дункан Смит, находящийся под санкциями Пекина.

На этом фоне официальные лица Тайваня и США обсудили форматы «значимого» участия Тайбэя в работе Организации Объединенных Наций (ООН). Виртуальная встреча состоялась поздно вечером 23 октября, за два дня до выступления председателя КНР Си Цзиньпина по случаю 50-й годовщины передачи места в ООН Пекину.

Тайбэй считался официальным представителем китайской нации на международной арене до 25 октября 1971 года, когда эти функции отошли в пользу Китайской Народной Республики. В последнее время Тайвань все чаще заявляет о желании восстановить утраченные позиции. Пекин рассматривает подобные шаги как провокацию и намеки на независимость, обещая дать жесткий отпор.

Южная Корея

Южная Корея 21 октября запустила свою первую космическую ракету «Нури» отечественной разработки.

По словам президента Мун Чжэ Ина, миссия была не вполне успешной, так как макет спутника не смог выйти на орбиту, хотя в остальном пуск самой ракеты-носителя прошел по плану. Неполадки надеются устранить к следующему старту в мае 2022 года.

Разработка первой южнокорейской космической ракеты прошла в очень короткие сроки. Проект стал возможен после того, как в мае администрация Джо Байдена сняла для Сеула ограничение на дальность баллистических ракет в 800 км, которое действовало с 1979 года.

Таким образом Южная Корея расширяет свои возможности в технологиях двойного назначения. Все это вызывает озабоченность, прежде всего, у Китая и, как ни странно, Японии. Несмотря на попытки американцев выстроить треугольник Вашингтон — Токио — Сеул для решения проблемы КНДР, отношения между японцами и южнокорейцами остаются натянутыми.

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