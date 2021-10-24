АвтоВАЗ планирует перерывы в работе двух производственных линий

Тольятти, 24 октября. Появилась информация о возможном графике работы предприятия «АвтоВАЗ» в Тольятти на предстоящей неделе.

Производственная линия, выпускающая модели Lada Largus и X-ray, а также Renault Sandero и Logan, будет приостановлена c 25 по 26 октября включительно. На один день, 25 октября, возьмет паузу линия, которая собирает модели Lada Kalina и Granta.

Глава профсоюза АвтоВАЗа Сергей Зайцев подтвердил «Интерфаксу», что такие графики обсуждались руководством, но окончательное решение пока не принято, то есть приказа нет. Остановок на следующей неделе должна избежать только линия, производящая Lada Niva Legend.

Автопроизводитель еще с весны периодически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать отставание он пытался шестидневными рабочими неделями, но их тоже приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил введение нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября, но системообразующие предприятия эти ограничения не затронут. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим и определить минимальную численность персонала для бесперебойного функционирования.

Ожидается, что 26 и 29 октября АвтоВАЗ будет работать только в первую смену, а 27 и 28 октября выйдут первая и вторая смены.

Эксперты ранее составили список из пяти доступных автомобилей, которые появятся на российском рынке в 2022 году.