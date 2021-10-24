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Кремль анонсировал участие Путина в саммите G20, АСЕАН и Восточноазиатском саммите
Политика
Кремль анонсировал участие Путина в саммите G20, АСЕАН и Восточноазиатском саммите
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин с 25 по 31 октября примет участие сразу в несколько крупных мероприятиях. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», эфир которой прошел на телеканале «Россия-1».

Глава государства присоединится по видеосвязи к саммиту «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Риме. Также он станет участником встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и президента США Джо Байдена может состояться в обозримом будущем. Решение остается за главами государств.

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путин g20 саммит асеан
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