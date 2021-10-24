Депутат Саралиев подверг критике решение Госдепа США по визам для россиян

Москва, 24 октября. Решение Госдепа включить россиян, желающих получить визу в США, в список «бездомных национальностей» рассматривается в качестве попытки эскалации дипломатической напряженности, написал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в Telegram-канале.

По словам российского политика, Вашингтон систематично разрушает международные отношения и выдумывает для этого новые способы.

«Считаю, что этот шаг — не что иное, как очередная из попыток эскалации дипломатической напряженности между Россией и США, которые уже неоднократно предпринимает американская сторона», — отметил депутат.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Госдепа. По ее словам, это садистское издевательство США над визовой системой.