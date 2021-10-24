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В «Ленфильме» отреагировали на смерть режиссера Александра Рогожкина

  /   Обновлено: 24 октября 2021 16:09
Общество
В «Ленфильме» отреагировали на смерть режиссера Александра Рогожкина
ТАСС  /  Кавашкин Борис

Санкт-Петербург, 24 октября. Новость о смерти режиссера Александра Рогожкина распространилась в Сети 23 октября. Киностудия «Ленфильм» отреагировала на печальное известие некрологом.

Народный артист России Александр Рогожкин пришел работать в «Ленфильм» во время смены поколений. Благодаря этому он получил шанс сразу продемонстрировать талант.

«Его фильмы сразу же полюбили и запомнили зрители: «Ради нескольких строчек…», «Золотая пуговица», «Мисс миллионерша», «Караул», «Третья планета», «Чекист», — перечислили знаковые работы кинодеятеля в пресс-службе «Ленфильма».

Пика популярности режиссер добился после выхода двух фильмов: «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». В киностудии подчеркнули, что со смертью Рогожкина отечественный кинематограф понес большую утрату.

Александр Рогожкин также был режиссером сериала «Улицы разбитых фонарей». Что стало причиной смерти создателя фильмов, пока не сообщается.

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