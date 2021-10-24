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Звезда «Сватов» Васильева рассказала о примирении с бывшей женой своего сына
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Васильева рассказала о примирении с бывшей женой своего сына
Prt Scr youtube.com  /  Документальное кино на Первом

Москва, 24 октября. Актриса Татьяна Васильева стала гостьей программы «Сегодня вечером» на Первом канале, где рассказала подробности старого конфликта с бывшей невесткой Анастасией. Народная артистка России призналась, что жалеет об упущенной возможности наладить мир в семье как можно раньше.

Васильева рассказала гостям студии и телезрителям, что экс-невестка после развода с ее сыном запрещала видеться с внуками. Анастасия хотела, чтобы актриса купила для нее жилье в Москве. А через какое-то время вообще увезла детей в Германию.

Звезда сериала «Сваты» приложила максимум усилий, чтобы быть рядом с внуками. Она потратила сбережения на приобретение двух квартир в российской столице для Гриши и Вани. После этого бывшие невестка и свекровь наладили отношения и теперь с удовольствием проводят время вместе.

«Я не понимаю, зачем я за это (за деньги. — Прим. ФАН) держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа (сына Васильевой. — Прим. ФАН). А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф», — пояснила в эфире шоу Васильева.

Актриса отлично общается с внуками, но злится, когда они называют ее бабушкой. Знаменитость предпочитает, чтобы дети обращались к ней просто по имени, несмотря на возраст.

Актриса Васильева недавно поссорилась с юмористом Ефимом Шифриным. По ее словам, знаменитый коллега поступил нечестно в ситуации с их общим спектаклем.

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