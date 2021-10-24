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МЧС взяло на контроль мощный пожар в Красноярском крае после пала сухой травы

  /   Обновлено: 24 октября 2021 15:30
Происшествия
МЧС взяло на контроль мощный пожар в Красноярском крае после пала сухой травы
Global Look Press  /  EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Красноярск, 24 октября. Масштабный природный пожар разгорелся в Красноярском крае после того, как местные жители решили сжечь сухую траву. В результате необдуманных действий пламя охватило полгектара.

Есть угроза возгорания автозаправочной станции, которая находится неподалеку от бушующего пожара.

В МЧС по региону успокоили, что все под контролем. По словам сотрудников экстренных служб, жилому сектору и самой АЗС ничего не угрожает. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Спасатели пытаются ликвидировать пожар.

Тем временем около двух часов понадобилось, чтобы потушить пожар в одноэтажном доме в районе станции Кутамыш под Пермью. Огонь полыхал на площади 103 кв метра.

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