Глава ВИК Ливии назвал дату начала регистрации кандидатов на выборы президента

Триполи, 24 октября. Глава Высшей избирательной комиссии Ливии Имад ас-Саих выступил на пресс-конференции перед местными и зарубежными журналистами. Главной темой беседы стала подготовка к президентским и парламентским выборам.

По его словам, ВИК планирует открыть регистрацию кандидатов для всеобщего плебисцита в первой половине ноября.

Имад ас-Саих рассказал, что 25 октября специалисты опубликуют полный список зарегистрированных избирателей, имеющих право участвовать в выборах. В течение последующих 72 часов граждане должны обозначить участки, на которых они намерены проголосовать.

Сотрудники комитета в ближайшее время завершат материально-технические приготовления и направят в Палату представителей предложение по рекомендованной дате проведения плебисцита. Они намерены настаивать на ранее озвученном дне — 24 декабря.

Парламентские выборы, предварительно, пройдут спустя 30 дней. Либо параллельно со вторым туром, если он потребуется. Результаты двух мероприятий озвучат одновременно.

Имад ас-Саих добавил, что комиссия ожидает формирования Высшего судебного совета для решения апелляционных вопросов.

«Судебная система Ливии является ключом к разрешению спора по закону о выборах. ВИК ориентируется на Палату представителей в качестве законодательной власти для осуществления всех положений мероприятия», — уточнил он.

عاجل | السائح: مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة المخولة بإصدار القوانين الإنتخابية ونحن مُلزمون بتطبيق هذه القوانين.#العنوان #ليبيا pic.twitter.com/ySUD0oQS0g — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) October 24, 2021

В завершении выступления глава ВИК подчеркнул, что для регистрации на плебисците кандидатам в президенты следует набрать 5000 подписей, а в парламент — 100 рекомендаций.

Палата представителей Ливии накануне передала законы о выборах в избирательную комиссию для официального принятия в качестве конституционной основы. Процесс голосования, как ожидается, состоится через два месяца.