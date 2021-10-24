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Политолог Сатановский назвал причину низкого рейтинга президента США Байдена
Политика
Политолог Сатановский назвал причину низкого рейтинга президента США Байдена
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Не только ситуация с Афганистаном послужила причиной падения рейтинга президента США Джо Байдена. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил политолог, востоковед Евгений Сатановский.

Ранее стало известно, что рейтинг американского лидера Джо Байдена за последние девять месяцев упал сильнее, чем у всех президентов США с 1945 года. Сейчас действия Байдена поддерживают 44,7%. С начала года рейтинг главы государства упал на 11,3%. Эксперты связывают это с ростом заболеваемости коронавирусом и завершением операции в Афганистане.

«Связано это может быть с тем, что он плохой президент, — это видно невооруженным глазом. Дышит на ладан, не производит ни малейшего впечатления ни на кого. Такое ощущение, что он зомби. Байден похож на артиста Лесли Нильсена, только тот дурака играл, а этот, похоже, в самом деле настоящий герой фильма «Голый пистолет». В реальной политике это гораздо опаснее, чем в фильме», — прокомментировал политолог Сатановский.

Политолог Сатановский назвал причину низких рейтингов Джо Байдена
Федеральное агентство новостей /

Евгений Сатановский также отметил, что это проблема исключительно американцев, поскольку они сами выбрали Джо Байдена.

«Все ситуации повлияли на его рейтинг, и афганская в том числе. Люди не любят, когда президент проваливается, не понимает, где он находится, и на это еще накладываются сплошные катастрофы во внешней политике, во внутренней. Афганистан — это одна из составляющих всего этого», — добавил собеседник ФАН.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о скидке в 50% для транзита российского газа было невиданно щедрым. Однако глава государства не учел, что украинская ГТС не выдержит таких объемов. Зеленский не только сделал предложение РФ, но и с радостью заявил о «способности» Киева помочь Европе решить проблемы с газом.

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