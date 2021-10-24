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Американские врачи пересадили человеку почку свиньи

  /   Обновлено: 24 октября 2021 15:25
Видео

Американские ученые совершили прорыв в мире трансплантологии. Врачи смогли успешно провести пересадку почки свиньи в организм человека.

Эксперимент совершили специалисты медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка. Реципиентом стала женщина, мозг которой прекратил функционировать и находился на искусственном жизнеобеспечении.

Чтобы операция прошла успешно, почку взяли не у обычной свиньи, а у генномодифицированной. Это сделали для того, чтобы тело человека не отторгло биоматериал.

Влияние эксперимента на развитие медицины подтвердил директор Института трансплантологии в Нью-Йорке Роберт Монтгомери. По его словам, использование органов определенных животных подарит шанс на жизнь тысячам больных гражданам.

«Самая большая проблема трансплантации заключается в том, что у нас нет достаточного количество органов. Порядка половины людей, которые ожидают пересадку, умирают до операции. Мы пытаемся сделать все, чтобы увеличить число органов», — отметил эксперт.

Врачи на протяжении 54 часов отслеживали, как почка приживалась в организме человека. По их словам, биоматериал сразу начал реализовывать свою функцию, вырабатывая продукты жизнедеятельности.

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