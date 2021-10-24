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В Дамаске открылся индийско-сирийский образовательный центр

  /   Обновлено: 24 октября 2021 17:37
Весь мир
В Дамаске открылся индийско-сирийский образовательный центр
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

В Дамаске возобновил свою работу сирийско-индийский Центр передового опыта в области информационных технологий. В годы войны учреждение закрыло свои двери, однако теперь, после полного обновления, вновь готово к обучению желающих.

На открытии организации, где присутствовали члены делегации из Нью-Дели и представители местных властей, побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Министр связи и технологий Сирийской Арабской Республики (САР) Ияд аль-Хатиб рассказал, что центр был учрежден еще в 2009–2010 годах, однако действовал он недолго и был закрыт на протяжении всего срока вооруженного конфликта, начавшегося в 2011 году. Недавно Дамаск и Нью-Дели обновили заключенный между ними меморандум о взаимопонимании и произвели повторный запуск совместной инициативы.

В Дамаске открыт индийско-сирийский Центр передового опыта в области информационных технологий
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Сейчас учреждение претерпело кардинальные перемены: полностью обновись его интерьер, техническое оснащение и даже штат сотрудников. Теперь сирийцы могут получить профессиональную подготовку в областях кибернетики, программного обеспечения, IT, программирования, тестирования и сетевой безопасности.

«Мы уже выбрали методики и программы, предназначенные специально для людей, заинтересованных в данной тематике, прежде всего в вопросах кибербезопасности и анализа информации. Мы возлагаем большие надежды на этот проект для трансформации цифровых технологий в Сирийской Арабской Республике с привлечением профессиональных кадров, обученных в данном центре», — сказал министр.

Основной целевой аудиторией курсов центра являются молодые люди и студенты. Образовательное учреждение будет предоставлять всем желающим учебные курсы по низким ценам, доступным для жителей.

В Дамаске открыт индийско-сирийский Центр передового опыта в области информационных технологий
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Представители Индии не ограничивают свою помощь вложением в создание объекта, а будут поддерживать его работу в дальнейшем.

Директор сирийско-индийского Центра передового опыта в области информационных технологий Ияд Дарвиш в интервью корреспонденту ФАН рассказал, что основой педагогического состава в стартовый период работы будут несколько экспертов, прошедших подготовку в Индии.

«Что отличает центр сегодня от других подобных организаций, так это то, что его курсы имеют самый высокий уровень. Они позволяют учащимся напрямую выходить на рынок труда. Вторым преимуществом являются сертификаты, которые будут вручены стажерам всемирно известным индийским Центром развития передовых вычислений C-DAC», — рассказал Дарвиш.

В Дамаске открыт индийско-сирийский Центр передового опыта в области информационных технологий
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Дамаск демонстрирует свою заинтересованность в развитии информационных технологий в стране, работая над цифровой трансформацией Сирии. Власти давно планируют запустить проект общедоступных электронных правительственных ресурсов, где граждане могли бы получить все необходимые услуги государства.

Кроме того, данная отрасль экономики имеет хорошие перспективы и в будущем может обеспечить финансовое благосостояние сирийцев, так что руководство САР всячески поощряет проявленную в этом направлении инициативу.

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сирия дамаск индия образование центр
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