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Forbes: ВВС США перебросили истребители F-16 на «угрожающую» России авиабазу
Армия
Forbes: ВВС США перебросили истребители F-16 на «угрожающую» России авиабазу
flickr.com  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 24 октября. Многофункциональные легкие истребители четвертого поколения F-16 переброшены на передовую базу ВВС США Эриксон, которая расположена на Аляске у границ с Россией. Об этом сообщают аналитики американского издания Forbes.

Эксперты напомнили, что Пентагон активно восстанавливает «угрожающую» России базу Эриксон на острове Шемья, использование которой позволяет американским истребителям «оперативно перехватывать» российские военные самолеты. Минувшей весной туда были переброшены многоцелевые истребители пятого поколения F-22. На днях авиагруппировка была дополнена истребителями F-16, передает «ПолитРоссия».

«Истребители, взлетающие с Эриксона, находятся в идеальной позиции для перехвата российских боевых самолетов над холодными водами Берингова моря. Но и цена этому довольно высока. Шемья — отдаленное, туманное и штормовое место», — говорится в публикации.

Остров Шемья находится в 320 километрах от России. Аэродром Эриксон являлся передовым военным объектом, построенным во времена холодной войны, однако после распада СССР база была законсервирована. На острове Шемья постоянно сохраняются сложные метеорологические условия. Смертоносные штормы срывают крыши с ангаров, а взлетно-посадочная полоса окутана мглой большую часть года. Аналитики отмечают, что все эти недостатки перевешивают плюсы, которые станут особенно очевидны в случае начала полномасштабных боевых действий с Россией. По их словам, расположение авиабазы делает ее «самой опасной» для России.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО последовательно стягивает военные силы к российским границам. По его словам, воинственные заявления европейских политиков и переброска войск Альянса к границам России свидетельствуют о нежелании Запада вести равноправный диалог с Москвой.

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