Шойгу: в тайге палатку Путина обогревал камин с иллюстрацией из сказки про Буратино

Москва, 24 октября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе, который был установлен в палатке президента России Владимир Путина во время их недавнего отдыха в тайге.

Министр признался, что сильно удивился, когда увидел обогреватель, который был украшен иллюстрацией с камином из сказки про Буратино.

«Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино — помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес. Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг», — рассказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, глава Минобороны РФ выразил благодарность организаторам экспедиции в тайгу, отметив, что они сделали все, чтобы ее участникам было тепло и комфортно.

Напомним, президент России Владимир Путин решил отдохнуть несколько дней в начале сентября. Вместе с Шойгу он отправился в Сибирь. Позднее в Сети были опубликованы кадры их совместного отдыха в тайге.