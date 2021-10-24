Грузины развесили плакаты с Джеймсом Бондом перед вторым туром выборов в Тбилиси

Тбилиси, 24 октября. Неизвестные развесили предвыборные плакаты в Тбилиси с изображением британского актера Дэниела Крейга в образе Джеймса Бонда, сообщили СМИ.

По информации журналистов «Sputnik Грузия», под портретом знаменитости была надпись «Не время бездельничать». Фраза является отсылкой к названию новой части фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Кассовые сборы нового фильма о британском спецагенте вывели картину в лидеры на всех кинорынках, включая российский. Даже ожидания аналитиков от сборов картины на старте не оправдались. Грузинские активисты, видимо, решили использовать популярность фильма в политических целях.

Prt Scr Telegram / Sputnik Грузия

Стоит отметить, что на территории Грузии проходят местные выборы. Второй тур избирательного процесса назначен на 30 октября 2021 года. В Евросоюзе уже поспешили выразить надежду, что очередной тур в стране пройдет «гладко».

Как стало известно ранее, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили 1 октября вернулся на родину перед выборами в органы местного самоуправления. По словам политика, он в восторге от результатов голосования. Позже его задержали местные правоохранители, поскольку он является фигурантом нескольких уголовных дел. Бывшего лидера поместили в тюрьму Рустави, где он объявил голодовку.