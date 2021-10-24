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Ночь на 25 октября станет самой холодной с начала осени в центральной России
Общество
Ночь на 25 октября станет самой холодной с начала осени в центральной России
Невские Новости

Москва, 24 октября. Жителям Центральной России необходимо быть готовыми к тому, что ночь с воскресенья на понедельник будет аномально холодной. Такое заявление сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Уже к вечеру воскресенья почти вся северная половина европейской части России будет находиться под влиянием зимы. Ее принесет в регион обширный двухъядерный циклон североатлантического происхождения, отметил Тишковец.

«В результате минувшей ночью на Русском Севере ударили морозцы до − 5...−10, а местами на Кольском полуострове (Алакуртти) было почти −15 градусов», — написал синоптик у себя в Instagram.

В атмосфере сформируется гребень антициклона. Он постепенно очистит небо от облаков и охладит воздух. В связи с этим в ночь на понедельник в центре России и Черноземье показания термометров уйдут в минус.

Конец октября в Москве будет по-осеннему комфортным. Об этом сообщили синоптики погодного центра «Фобос». Столбики термометров в столице, согласно их данным, в конце второго осеннего месяца будут показывать до +12 градусов.

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