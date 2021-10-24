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Специалиста по оружию «Ржавчины» обвиняли в халатности на съемках другого фильма
Общество
Специалиста по оружию «Ржавчины» обвиняли в халатности на съемках другого фильма
pixabay.com

Лос-Анджелес, 24 октября. Работа оружейника Ханны Гутьеррес-Рид, которая трудилась на съемках «Ржавчины» с Алеком Болдуином, вызывала вопросы еще до трагедии. Специалиста обвиняли в халатности во время создания ленты «Старый путь» (The Old Way) с Николасом Кейджем.

Как рассказали источники из съемочной группы изданию Daily Beast, съемки «Старого пути» пришлось приостановить после того, как Гутьеррес-Рид дала пистолет 11-летней актрисе. При этом эксперт не проверила оружие надлежащим образом.

«Она была неосторожна с пистолетами, размахивала ими постоянно», — отметил один из источников.

По его словам, специалист по оружию заряжала пистолеты холостыми патронами, но делала это так, что ее манипуляции не казались съемочной команде безопасными. Жалобы на работу Гутьеррес-Рид поступали и от участников съемок «Ржавчины» до трагедии на площадке.

Напомним, Болдуин случайно застрелили оператора Галину Хатчинс во время съемок, так как в его реквизитном оружии оказался боевой патрон. Кроме того актер, ранил режиссера Джоэла Соусу.

Американские СМИ писали, что оружейник «Ржавчины» совсем недавно пришла в профессию. Фильм с Николасом Кейджем стал для нее первым проектом.

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болдуин оружейник ржавчина
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