Политолог Погребинский: корабли НАТО пойдут ко дну в случае новой провокации у Крыма

Киев, 24 октября. Россия готова решительно и жестко отвечать на новые провокации НАТО у берегов Крыма. К такому выводу пришел украинский политолог Михаил Погребинский.

Эксперт отметил, что в настоящее время Россия обладает неоспоримым военным преимуществом в Черном море, поэтому любые провокационные действия Запада будут иметь серьезные последствия. Новая попытка кораблей НАТО нарушить российскую границу обернется их уничтожением.

«Они будут потоплены просто все, в короткое время. Поскольку предупреждений уже было достаточно, формально еще могут предупредить, ведь и тот корабль, который пытался, его тоже предупреждали. Я предполагаю, что после краткого предупреждения их потопят», — заявил Погребинский в эфире YouTube-канала Politwera.

Напомним, 23 июня 2021 года эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу РФ и вошел на три километра в российские территориальные воды у побережья Крыма. Российские военные предупредили экипаж эсминца о готовности применить оружие, однако реакции со стороны британцев не последовало. Позднее сторожевой корабль ВМФ РФ открыл предупредительный огонь, после чего британский эсминец спешно покинул территориальные воды России.