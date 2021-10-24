Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 15:13
15:12
Армия
Forbes: ВВС США перебросили истребители F-16 на «угрожающую» России авиабазу
15:10
Общество
Шойгу: в тайге палатку Путина обогревал камин с иллюстрацией из сказки про Буратино
15:10
Политика
Грузины развесили плакаты с Джеймсом Бондом перед вторым туром выборов в Тбилиси
15:07
Общество
Ночь на 25 октября станет самой холодной с начала осени в центральной России
15:06
Общество
Режиссер «Улицы разбитых фонарей» Александр Рогожкин скончался в 72 года
15:06
Общество
Специалиста по оружию «Ржавчины» обвиняли в халатности на съемках другого фильма
15:00
Происшествия
Полицейские задержали 15 участников драки в Астраханской области
14:59
Армия
Политолог Погребинский: корабли НАТО пойдут ко дну в случае новой провокации у Крыма
14:59
Общество
Пассажир рейса Краснодар — Петербург сделал предложение своей девушке прямо в небе
14:56
Армия
Читатели Daily Mail оконфузились, приняв ржавый эсминец USS Chafee за корабль ВМФ РФ
Все новости

Пассажир рейса Краснодар — Петербург сделал предложение своей девушке прямо в небе
Общество
Пассажир рейса Краснодар — Петербург сделал предложение своей девушке прямо в небе
pixabay.com

Москва, 24 октября. Предложение руки и сердца прямо в небе сделал своей девушке пассажир рейса Краснодар — Санкт-Петербург. Известно, что невеста работает стюардессой.

Парень не служит в авиации, однако его девушка умеет летать без крыльев. Предложение руки и сердца произошло при десятке пассажиров рейса Краснодар — Санкт-Петербург. В ближайшее время пару ждет семейная жизнь на земле. Пилот воздушного судна пошутил, что «на пати пустят только по посадочным талонам».

Традиционно принято считать, что деньги — лучший подарок на свадьбу, однако, по правилам этикета, дарить их могут только самые близкие, предупредила педагог-консультант Татьяна Николаева. Также только им допускается дарить одежду, парфюм и предметы интерьера.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пассажир рейса Краснодар — Петербург сделал предложение своей девушке прямо в небе
свадьба пассажир предложение
Комментировать