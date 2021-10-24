Пассажир рейса Краснодар — Петербург сделал предложение своей девушке прямо в небе

Москва, 24 октября. Предложение руки и сердца прямо в небе сделал своей девушке пассажир рейса Краснодар — Санкт-Петербург. Известно, что невеста работает стюардессой.

Парень не служит в авиации, однако его девушка умеет летать без крыльев. Предложение руки и сердца произошло при десятке пассажиров рейса Краснодар — Санкт-Петербург. В ближайшее время пару ждет семейная жизнь на земле. Пилот воздушного судна пошутил, что «на пати пустят только по посадочным талонам».

Традиционно принято считать, что деньги — лучший подарок на свадьбу, однако, по правилам этикета, дарить их могут только самые близкие, предупредила педагог-консультант Татьяна Николаева. Также только им допускается дарить одежду, парфюм и предметы интерьера.