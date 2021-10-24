Читатели Daily Mail оконфузились, приняв ржавый эсминец USS Chafee за корабль ВМФ РФ

Лондон, 24 октября. Читателей Daily Mail рассмешил видеоролик, на кадрах которого был запечатлен ржавый эсминец ВМС США USS Chafee во время провокации в Японском море у российских границ. При этом изначально британцы полагали, что «ржавое корыто» принадлежало Военно-морским силам России, однако вскоре выяснилось, что им оказался американский корабль.

Эсминец ВМС США Chafee 15 октября попытался нарушить государственную границу России в Японском море. Американский корабль приблизился к российским территориальным водам, после чего предпринял попытку пересечь границу. Действия USS Chafee были пресечены экипажем большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Адмирал Трибуц», передает «Слово и Дело».

Британское издание Daily Mail посвятило статью данному инциденту, которая сопровождалась видеокадрами, сделанными с борта российского корабля. Видеоролик вызвал бурную дискуссию среди читателей, которые приняли USS Chafee за российский корабль.

«Грязная ржавая посудина», — написал пользователь под ником None so wise.

Однако вскоре внимательные читатели обратили внимание комментаторов на то, что на кадрах видео запечатлен американский эсминец.

«Я думал, что ржавый корабль был русским, но это американский! Дайте ему немного краски и приведите его в порядок», — пишет Vivelo.

Стоит отметить, что после провокации в Японском море в Минобороны РФ был вызван американский военный атташе. В ведомстве отметили, что американскому представителю указали на непрофессиональные действия экипажа USS Chafee, который грубо нарушил международное морское право.