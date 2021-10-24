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Нобелевский лауреат Муратов назвал ответ Путина об иноагентах дружелюбным
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Нобелевский лауреат Муратов назвал ответ Путина об иноагентах дружелюбным
Общество
Нобелевский лауреат Муратов назвал ответ Путина об иноагентах дружелюбным
wikipedia.org  /  Euku / CC BY-SA 3.0

Москва, 24 октября. Ответ президента России Владимира Путина в Валдайском клубе в отношении «Новой Газеты» был очень дружелюбным. Об этом сказал главный редактор издания Дмитрий Муратов.

Журналист, который недавно стал нобелевским лауреатом, выступил на форуме в Валдае. Он сравнил статус иноагента с героиней «Трех мушкетеров» Миледи. Муратов сказал, что во время казни Миледи зачитали приговор, а в законе об иностранных агентах приговора нет.

Владимир Путин ответил: в отношении Миледи был приговор — ей отрубили голову. В России же головы никому не рубят, иноагенты могут продолжать работать.

Дмитрий Муратов позже сказал, что оценивает ответ президента как абсолютно дружелюбный.

Недавно Путин поздравил журналиста с получением Нобелевской премии. Муратову присудили награду за борьбу за свободу слова.

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