Эксперты: локдаун в Петербурге усилит разрыв между властью и гражданами

Введение жестких ограничительных мер в Санкт-Петербурге в рамках борьбы с коронавирусом способно привести к целому ряду серьезных проблем как для бизнеса, так и для населения в целом. Таким мнением в беседе с ФАН поделились политолог Владимир Соловейчик и депутат Госдумы, доктор экономических наук, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

По словам Владимира Соловейчика, в период ноябрьских праздников жители Северной столицы собирались пойти в театр, в кино, на шопинг. Теперь все это невозможно в силу введения жестких ограничений. Крайне маловероятно, что обороты продовольственных магазинов, которые будут работать в новые нерабочие дни, возместят общие убытки сферы торговли.

«Касательно введения QR-кодов и нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября: я к этому отношусь отрицательно. Меры выглядят непродуманными, поспешными и неподготовленными. Мы прекрасно знаем, что и так на этой неделе было много выходных — длинные ноябрьские каникулы», — сообщил эксперт.

Такие меры наносят колоссальный урон по экономике, доходам предприятий, организаций и, соответственно, граждан, которые там работают и получают заработную плату, считает политолог.

«Была возможность избежать введения ограничений. В значительной степени это отдано на откуп регионам. Мнение региональной власти было бы решающим», — напомнил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Владимир Соловейчик также добавил, ковидные ограничения показали, что власть в городе не слышит общество, а общество не верит власти. Если бы было доверие, то люди уже давно в массовом порядке пошли вакцинироваться от коронавируса.

«О том, что питерский народ отдалился от власти, известно давно. А история с коронавирусом усилила этот процесс. Ограничения, которые вводились в марте прошлого года и вводятся сейчас, представляют собой колоссальный удар по авторитету власти. Люди перестают ее воспринимать как дееспособную и эффективную и начинают рассматривать действия чиновников как враждебные. Ни к чему хорошему это не приведет, а для власти будет иметь серьезные политические последствия», — подчеркнул политолог.

В завершение он допустил, что негативные общественные настроения перейдут из количества в качество: это будет не недовольство отдельных граждан, а недовольство широких масс, что в свою очередь будет выражаться и в электоральных процессах, причем в самом недалеком будущем.

Это мнение разделяет и депутат Госдумы Михаил Делягин. Кроме того, он обратил внимание на тяжелое положение дел в сфере здравоохранения.

«Меры носят абсолютно истерический характер, потому что сначала уничтожили медицину, причем не просто сокращением числа коек: в медицине прошла декоммунизация. Такое ощущение, что количество больниц решили вывести на уровень времен Николая II. Потом изгнали врачей, которые не были согласны с этим безумием, профессиональных врачей. Сейчас кладут в больницы, как сообщают сами врачи, тех, кому это вообще не нужно, снижают им иммунитет и делают их добычей внутрибольничной инфекции», — сказал народный избранник.

ФБА «Экономика сегодня» /

Доктор экономических наук также назвал меры, которыми власти Санкт-Петербурга могли бы помочь в этот непростой период малому и среднему бизнесу.

«Людям, которые сейчас лишаются работы, нужно дать реальный прожиточный минимум из федерального бюджета. Не 5, не 10, а минимум 31 тысячу рублей — на человека. Придется ограничивать произвол монополии, чтобы все эти деньги не привели к росту цен. Смольный не может позволить себе выплачивать на одного человека по 31 тысяче, но может обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой: «Мы не хотим устраивать в Петербурге вторую блокаду. Мы не хотим устраивать вторую Октябрьскую революцию, поэтому обеспечьте финансовую поддержку». Разрыв между властью и людьми в Петербурге, безусловно, усиливается. Это, кстати, ст.282 УК РФ (разжигание ненависти к социальной группе «власть»). Довольно много людей осуждено по этой статье, правда, пока ни одного чиновника. Я вполне допускаю, что господин Беглов будет первым», — пояснил Михаил Делягин.

Ранее в беседе с ФАН экономисты объяснили, почему Петербург хуже Москвы подготовлен к локдауну. По их словам, такое решение нанесет серьезный удар по экономике и ухудшит ситуацию в социальной сфере и на потребительском рынке.