Александрова в трех сетах проиграла Контавейт в финале Кубка Кремля

Москва, 24 октября. Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от Анетт Контавейт в финале Кубка Кремля.

Екатерина Александрова со счетом 6:4, 4:6, 5:7 уступила эстонке Анетт Контавейт в финале Кубка Кремля. Решающая встреча турнира серии WTA в Москве продолжалась 2 часа 25 минут. За это время Александрова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. По ходу встречи эстонская теннисистка, которую тренирует победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России Дмитрий Турсунов, уступала 37-й ракетке мира со счетом 4:6, 0:4.

Ранее Александрова впервые в карьере вышла в финал Кубка Кремля. Ее соперница Мария Саккари из Греции вынуждена была досрочно завершить встречу с россиянкой из-за проблем со здоровьем.