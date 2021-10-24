Хуситы продолжают усиливать свои позиции в йеменском Марибе

Сана, 24 октября. Движение хуситов «Ансар Аллах» продолжает наступление на населенный пункт Джадида в районе Эль-Джуба, провинции Мариб.
Йеменским хуситам удалось расширить зону своего контроля, захватив ключевые точки у противника в Аль-Абдии и недалеко от перекрестка Джабал Мурад, сообщает ANNA NEWS.
Потеряв стратегические позиции, группировка проправительственных сил сторонников президента Мансура Хади попыталась организовать контратаку. Поддерживающая их авиация Саудовской Аравии и Арабской коалиции предварительно осуществила налет на опорные пункты «Ансар Аллах».
«Мы нанесли 32 удара в Абдии за одни только сутки. Были уничтожены 11 военных транспортных средств и более 160 бойцов противника», — заявляли представители сил арабской коалиции в самый разгар боестолкновений.
Однако контратака завершилась неудачей. Хадистам удалось вернуть несколько населенных пунктов под свой контроль, тем не менее они не имели стратегически важного значения и хуситам удалось стабилизировать фронт.
Что происходит в Марибе
Несмотря на потери, «Ансар Аллах» после четырехнедельной осады удалось войти в самый центр района Аль-Абдия, который находится примерно в 100 км от города Мариб. Это последний стратегически важный опорный пункт сторонников Мансура Хади.
Город имеет большое значение, так как его окрестности богаты нефтью, кроме того, здесь находится единственный в Йемене нефтеперерабатывающий завод.
Fajr Al-Entesar "Dawn of Victory" operation in Marib province— Princess Of Yemen???????? (@Ss1212125Yemen) October 13, 2021
Yemen ????????
is one of the most important operations in the battle to liberate Marib Governorate
فجر الانتصار أحدى أهم العمليات في معركة تحىرير محافظة مأرب 07-03-1443
13-10-2021
عملية_فجر_الانتصار
اليمن ????????
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С точки зрения военной тактики Мариб стоит на перекресте сети дорог. Контроль над ним позволит ополченцам движения «Ансар Аллах» существенно продвинуться на юг.
Успех хуситов во многом связывают с подкреплением, которое им удалось получить после захвата новых территорий. В атаках на хадистов участвуют жители провинции Мариб, которые примкнули к движению.
«Это говорит о поддержке повстанцев среди населения. Если бы люди были против них, я не думаю, что они смогли бы продвинуться хотя бы на один метр», — говорит политический аналитик Хуссейн аль-Бухаити.
В свою очередь представитель «Ансар Аллах» Мухаммед Абдул Салам заявил, что повстанцы столкнулись с «боевиками Аль-Каиды1 (запрещена в РФ) и «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), которые связаны с коалиционными войсками».
В то же время министр информации Йемена Муаммар аль-Эриани обвинил повстанцев в нападении на жилые кварталы.
Призывы ООН
Тем временем, в Организации Объединенных Наций (ООН) выступили с очередным заявлением по поводу конфликта в Йемене. Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер призвал к прекращению конфликта в этой стране.
«Еще одна позорная веха была достигнута в этом конфликте. С начала боевых действий в марте 2015 года по настоящее время было убито или искалечено десять тысяч детей», — пояснил Элдер.
Продвижение в Марибе со стороны хусистов подверглось и критике со стороны Белого дома. Соединенные Штаты осудили эскалацию конфликта в зоне боевых действий.
«Мы призываем хуситов прислушиваться к настоятельным требованиям всего Йемена, а также международного сообщества с тем, чтобы положить конец этому конфликту и поддержать всеобъемлющий мирный процесс под руководством ООН», — заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.
Но эти заявления вызывают сомнения. Во время атаки Мариба хуситов поддержали местные племена. Это говорит о том, что далеко не весь Йемен требует от «Ансар Аллах» прекратить наступление на столь важный оплот сил Хади.
1 Организация запрещена на территории РФ.