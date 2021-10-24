Хуситы продолжают усиливать свои позиции в йеменском Марибе

Сана, 24 октября. Движение хуситов «Ансар Аллах» продолжает наступление на населенный пункт Джадида в районе Эль-Джуба, провинции Мариб.

Йеменским хуситам удалось расширить зону своего контроля, захватив ключевые точки у противника в Аль-Абдии и недалеко от перекрестка Джабал Мурад, сообщает ANNA NEWS.

Потеряв стратегические позиции, группировка проправительственных сил сторонников президента Мансура Хади попыталась организовать контратаку. Поддерживающая их авиация Саудовской Аравии и Арабской коалиции предварительно осуществила налет на опорные пункты «Ансар Аллах».

«Мы нанесли 32 удара в Абдии за одни только сутки. Были уничтожены 11 военных транспортных средств и более 160 бойцов противника», — заявляли представители сил арабской коалиции в самый разгар боестолкновений.

Однако контратака завершилась неудачей. Хадистам удалось вернуть несколько населенных пунктов под свой контроль, тем не менее они не имели стратегически важного значения и хуситам удалось стабилизировать фронт.

Что происходит в Марибе

Несмотря на потери, «Ансар Аллах» после четырехнедельной осады удалось войти в самый центр района Аль-Абдия, который находится примерно в 100 км от города Мариб. Это последний стратегически важный опорный пункт сторонников Мансура Хади.

Город имеет большое значение, так как его окрестности богаты нефтью, кроме того, здесь находится единственный в Йемене нефтеперерабатывающий завод.

Fajr Al-Entesar "Dawn of Victory" operation in Marib province

Yemen ????????



is one of the most important operations in the battle to liberate Marib Governorate



فجر الانتصار أحدى أهم العمليات في معركة تحىرير محافظة مأرب 07-03-1443

13-10-2021

عملية_فجر_الانتصار

اليمن ????????

١/٢ pic.twitter.com/wnZBapIQN2 — Princess Of Yemen???????? (@Ss1212125Yemen) October 13, 2021

С точки зрения военной тактики Мариб стоит на перекресте сети дорог. Контроль над ним позволит ополченцам движения «Ансар Аллах» существенно продвинуться на юг.

Успех хуситов во многом связывают с подкреплением, которое им удалось получить после захвата новых территорий. В атаках на хадистов участвуют жители провинции Мариб, которые примкнули к движению.

«Это говорит о поддержке повстанцев среди населения. Если бы люди были против них, я не думаю, что они смогли бы продвинуться хотя бы на один метр», — говорит политический аналитик Хуссейн аль-Бухаити.

В свою очередь представитель «Ансар Аллах» Мухаммед Абдул Салам заявил, что повстанцы столкнулись с «боевиками Аль-Каиды1 (запрещена в РФ) и «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), которые связаны с коалиционными войсками».

В то же время министр информации Йемена Муаммар аль-Эриани обвинил повстанцев в нападении на жилые кварталы.

Призывы ООН

Тем временем, в Организации Объединенных Наций (ООН) выступили с очередным заявлением по поводу конфликта в Йемене. Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер призвал к прекращению конфликта в этой стране.

«Еще одна позорная веха была достигнута в этом конфликте. С начала боевых действий в марте 2015 года по настоящее время было убито или искалечено десять тысяч детей», — пояснил Элдер.

Продвижение в Марибе со стороны хусистов подверглось и критике со стороны Белого дома. Соединенные Штаты осудили эскалацию конфликта в зоне боевых действий.

«Мы призываем хуситов прислушиваться к настоятельным требованиям всего Йемена, а также международного сообщества с тем, чтобы положить конец этому конфликту и поддержать всеобъемлющий мирный процесс под руководством ООН», — заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

Но эти заявления вызывают сомнения. Во время атаки Мариба хуситов поддержали местные племена. Это говорит о том, что далеко не весь Йемен требует от «Ансар Аллах» прекратить наступление на столь важный оплот сил Хади.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.