Бородина назвала «женщинами в засаленных халатах» критикующих ее участие в шоу на льду

Москва, 24 октября. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина стала участницей нового сезона «Ледникового периода» на Первом канале. На странице в Instagram она резко высказалась о тех, кто критикует ее навыки на льду.

Бородина не стесняется факта, что до участия в «Ледниковом периоде» никогда не стояла на коньках. Она рассказывает поклонникам в соцсетях, что старается изо всех сил. Теледива не хочет тянуть вниз партнера Дмитрия Соловьева. При этом она не понимает, почему ее постоянно критикуют и называют «бревном».

«Захожу на страницу к тем, кто обзывает меня «бревном», «поленом», «деревянной» в надежде увидеть там молодую спортсменку, но когда вижу женщину в засаленном халате... Ребят, я не пришла на шоу, чтобы стать фигуристкой!» — высказалась в соцсети Бородина.

Телеведущая напомнила, что никогда не занималась спортом профессионально. Уроки тенниса в детстве она попросила не учитывать, так как прошло уже много лет. Истинные поклонники Бородиной тут же отреагировали на ее слова и засыпали теплыми комментариями.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев в четвертом выпуске «Ледникового периода» показали номер, в котором прославляли женщин. В конце выступления знаменитость решила сымпровизировать, поправив прическу, что не оценил Илья Авербух.