Политолог Сатановский призвал Россию приравнять Госдеп США к террористическим организациям

Москва, 24 октября. Российская сторона обязана напомнить американским властям о правилах приличия после внесения РФ в список так называемых «бездомных национальностей», написал известный политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале.

Государственный департамент США ранее включил Россию в список «бездомных национальностей». В соответствующий перечень попадают страны, в которых нет американских консульских представительств.

Евгений Сатановский предложил несколько необычных вариантов ответа на действия Вашингтона. В частности, политолог посоветовал Москве направить в Варшаву за получением виз США несколько сотен тысяч российских соискателей «при соответствующей экипировке и технике».

«Они и в Берлине бывали, и в Париже, и в Вене, и много где еще. В Вашингтон и Лондон заходить еще не приходилось, но при таком развитии событий мало ли что еще предстоит», — иронизирует эксперт.

state.gov / U.S. Department of State

Политолог также предложил объявить Госдеп запрещенной в России организацией, к которым уже относятся «Аль-Каида»1 и ИГИЛ1 (запрещенные в РФ террористические организации).

«Черт его знает, что может повлиять на Вашингтон, который явно окончательно сдурел и отморозился. Какая встряска нужна американскому официозу, чтобы он начал себя вести в соответствии с правилами приличия?» — задался вопросом Сатановский.

Как стало известно ранее, политолог предупредил о подготовке стран НАТО к нападению на Россию. По его словам, Запад продолжает вести серьезную активность в стратегически важных районах вблизи РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.