Захарова решительно осудила садистское издевательство США над визовой системой

Москва, 24 октября. Соединенные Штаты превратили банальную техническую процедуру в настоящий ад, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Госдепа по визам для граждан РФ.

Дипломат ознакомилась с решением Госдепа внести россиян, готовых оформить визу в США, в категорию «бездомные национальности». По ее словам, Вашингтон на протяжении долгого времени разрушал не им созданную систему оказания консульских услуг на территории РФ. США закрывали свои представительства и сокращали штат консульских работников.

«Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она добавила, что действия американских властей разрушают их собственные идеалы свободы.

Как стало известно ранее, Захарова заявила об угрозе демократии в США из-за недоверия граждан политикам.