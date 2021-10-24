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Захарова решительно осудила садистское издевательство США над визовой системой
Политика
Захарова решительно осудила садистское издевательство США над визовой системой
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 24 октября. Соединенные Штаты превратили банальную техническую процедуру в настоящий ад, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Госдепа по визам для граждан РФ.

Дипломат ознакомилась с решением Госдепа внести россиян, готовых оформить визу в США, в категорию «бездомные национальности». По ее словам, Вашингтон на протяжении долгого времени разрушал не им созданную систему оказания консульских услуг на территории РФ. США закрывали свои представительства и сокращали штат консульских работников.

«Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она добавила, что действия американских властей разрушают их собственные идеалы свободы.

Как стало известно ранее, Захарова заявила об угрозе демократии в США из-за недоверия граждан политикам.

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сша захарова визы госдеп
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