Студия Sony Pictures снимет фильм об отношениях Оззи Осборна и его жены Шэрон

Лос-Анджелес, 24 октября. Отношения британского рок-певца, вокалиста группы Black Sabbath Оззи Осборна и его жены Шэрон станут основой для художественного фильма. Байопик снимет студия Sony Pictures.

Сценарий к кинокартине о супружеской чете Осборнов напишет Ли Холл, которому уже доводилось работать над биографическими фильмами, передает Variety. Например, он приложил руку к картине «Рокетмен» об Элтоне Джоне и ленте «Виктория и Абдул» о дружбе британской королевы и молодого индийца.

У фильма о рок-певце и его супруге пока нет названия. По словам Шэрон Осборн, они с мужем рады возможности рассказать свою историю на большом экране.

«Наши отношения временами часто были дикими, безумными и опасными, но именно наша бессмертная любовь держала нас вместе», — отметила жена музыканта.

Скорее всего, музыка сыграет важную роль в кинокартине. Предполагается, что в ленте прозвучат треки как самого Осборна, так и Black Sabbath.

Шэрон Осборн рассказывала, что отношения в их семье нельзя назвать стабильными. По словам супруги рок-певца, у них неоднократно происходили драки.