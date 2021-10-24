Глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам провести нерабочие дни дома

Москва, 24 октября. Нерабочие дни, которые начнутся с 30 октября и продлятся до 7 ноября включительно, лучше провести дома, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент России Владимир Путин ранее поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней по всей стране с сохранением заработной платы. Данные меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавируса. Именно поэтому россиянам не стоит выезжать за пределы своего региона в этот период, уверена Анна Попова.

«Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома», — сказала она в эфире «Россия-1».

Ранее глава государства заявил, что не был болен коронавирусом. Путин выразил надежду, что COVID-19 обойдет его стороной. При этом президент, как и многие соотечественники, сделал прививку против вируса.