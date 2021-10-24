Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 15:12
15:12
Армия
Forbes: ВВС США перебросили истребители F-16 на «угрожающую» России авиабазу
15:10
Общество
Шойгу: в тайге палатку Путина обогревал камин с иллюстрацией из сказки про Буратино
15:10
Политика
Грузины развесили плакаты с Джеймсом Бондом перед вторым туром выборов в Тбилиси
15:07
Общество
Ночь на 25 октября станет самой холодной с начала осени в центральной России
15:06
Общество
Режиссер «Улицы разбитых фонарей» Александр Рогожкин скончался в 72 года
15:06
Общество
Специалиста по оружию «Ржавчины» обвиняли в халатности на съемках другого фильма
15:00
Происшествия
Полицейские задержали 15 участников драки в Астраханской области
14:59
Армия
Политолог Погребинский: корабли НАТО пойдут ко дну в случае новой провокации у Крыма
14:59
Общество
Пассажир рейса Краснодар — Петербург сделал предложение своей девушке прямо в небе
14:56
Армия
Читатели Daily Mail оконфузились, приняв ржавый эсминец USS Chafee за корабль ВМФ РФ
Все новости

Глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам провести нерабочие дни дома
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам провести нерабочие дни дома
government.ru  /  Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Москва, 24 октября. Нерабочие дни, которые начнутся с 30 октября и продлятся до 7 ноября включительно, лучше провести дома, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент России Владимир Путин ранее поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней по всей стране с сохранением заработной платы. Данные меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавируса. Именно поэтому россиянам не стоит выезжать за пределы своего региона в этот период, уверена Анна Попова.

«Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома», — сказала она в эфире «Россия-1».

Ранее глава государства заявил, что не был болен коронавирусом. Путин выразил надежду, что COVID-19 обойдет его стороной. При этом президент, как и многие соотечественники, сделал прививку против вируса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам провести нерабочие дни дома
россия попова нерабочие дни
Комментировать