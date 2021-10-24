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МакSим еще долго не планирует возвращаться к музыкальной карьере после болезни

  /   Обновлено: 24 октября 2021 14:22
Общество
МакSим еще долго не планирует возвращаться к музыкальной карьере после болезни
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 24 октября. Поклонникам знаменитой певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова) не стоит ждать ее возвращения на сцену не только в ближайшие, но и в далекие сроки. Об этом сообщила ФАН пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

Корреспондент связался с представительницей поп-звезды, чтобы уточнить, собирается ли МакSим возвращаться на сцену в ближайшее время или хоть как-то возобновлять музыкальную деятельность. Богушевская ответила, что этого нет даже в долгосрочных планах знаменитости.

Напомним, исполнительница хита «Знаешь ли ты» пережила тяжелую болезнь минувшим летом. В середине июня Максимова попала в больницу с тяжелейшим воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Впоследствии артистку перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности.

Певица провела в медикаментозном сне почти два месяца и, похоже, до сих пор не восстановилась после болезни. Врач МакSим говорил, что ее приход в оптимальное состояние после длительной комы займет минимум год.

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