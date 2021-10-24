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Владимир Путин назвал продуктивной встречу с премьером Израиля Беннетом

  /   Обновлено: 24 октября 2021 14:15
Политика
Владимир Путин назвал продуктивной встречу с премьером Израиля Беннетом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 октября. Российский президент Владимир Путин прокомментировал прошедшие переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Соответствующие кадры показали в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

Встреча политиков состоялась 22 октября. Переговоры прошли на базе сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей». Путин и Беннет сумели не только пообщаться на официальном уровне, но и прогуляться на свежем воздухе.

«Спасибо большое, очень рад был. Мне кажется, было очень содержательно, продуктивная встреча», — сказал Путин израильскому премьеру после переговоров.

Как стало известно ранее, Нафтали Беннет вместе с супругой посетят Петербург по приглашению Владимира Путина.

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