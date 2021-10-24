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Президент России Путин пригласил премьера Израиля Беннета отдохнуть в Сочи

  /   Обновлено: 24 октября 2021 14:09
Общество
Президент России Путин пригласил премьера Израиля Беннета отдохнуть в Сочи
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 24 октября. Российский лидер Владимир Путин посоветовал премьеру Израиля Нафтали Беннету отдохнуть в Сочи. Президент РФ добавил, что это современный курорт.

Встреча Путина и Беннета состоялась в Сочи 22 октября. Переговоры продолжались в течение пяти часов. Премьер Израиля заявил о своем намерении в следующий раз приехать в российский город с женой и детьми. Российский лидер поддержал такую идею.

«Современный курорт, он именно современный, новый. Вам там понравится: горные тропы видно, медведи бегают», — сказал Путин.

Почти шесть миллионов путешественников посетили Сочи с начала 2021 года. На данный момент показатели продолжают расти, рассказала заместитель главы города Инна Петухова. В горном кластере курорта отдохнули два миллиона гостей.

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