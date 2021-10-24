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Верховный лидер Ирана амнистировал почти 3,5 тысячи заключенных
Весь мир
Верховный лидер Ирана амнистировал почти 3,5 тысячи заключенных
wikipedia.org  /  Ehsan Iran / СС2

Тегеран, 24 октября. По случаю годовщины рождения пророка Мухаммада, которую в мусульманском мире праздновали с 18 на 19 октября, верховный лидер Ирана Али Хаменеи издал указ об освобождении или смягчении наказания для 3458 заключенных.

По иранскому законодательству, глава государства имеет право досрочно выпустить на свободу либо изменить меру пресечения для обвиняемых по своему усмотрению, если состав их преступления не включает вооруженную борьбу против Исламской Республики, нарко- и работорговлю, похищение людей, контрабанду оружия, ограбления, изнасилования, взяточничество и растрату.

Аналогичную амнистию для 1849 заключенных верховный лидер подписал в марте, также в честь религиозного праздника — в день рождения 12-го шиитского имама Махди, а в июле, в преддверии Курбан-Байрама, были помилованы более 2 800 человек.

Ранее списки кандидатов готовил бывший глава судебной власти и нынешний президент страны Эбрахимом Раиси. В этот раз перечень составлял его преемник  Голамхосейн Мохсени Эжеи. Незадолго до этого он провел широкомасштабную инспекцию иранских пенитенциарных учреждений. Эжеи лично посетил ряд мест лишения свободы, включая печально известную тюрьму строгого режима «Эвин», которая неоднократно фигурировала в СМИ — правозащитники обвиняли ее руководство в пытках и жестоком обращении с заключенными. Ознакомившись с документальными фильмами, которые были созданы различными НПО, глава судебной власти приказал генеральному прокурору провести расследование, наказать виновных и пресечь подобные нарушения в будущем.

Как сообщается, Эжеи провел беседы как с руководством и охраной, так и с узниками, проверив условия их содержания и работы. По итогам инспекции он отдал семь указов по устранению выявленных в ходе поездки недостатков и нарушений.

В частности, Эжеи распорядился обеспечить раздельное размещение лиц, временно находящихся под стражей и отбывающих длительные сроки лишения свободы, а также по возможности максимально сократить заключение подозреваемых в СИЗО, применяя «альтернативные способы» надзора — вероятно, под этой формулировкой подразумевается использование подписок о невыезде. Помимо этого, глава судебной власти приказал решить проблему с нехваткой тюремных юристов. Как сообщается, в ходе инспекции Эжея и его помощников 15 человек, имеющих судимости по финансовым преступлениям, были освобождены досрочно.

По различным данным, число заключенных в Иране колеблется от 120 до 150 тысяч. Решения об амнистии принимаются верховным лидером ежегодно, также часть осужденных выходит на волю досрочно в результате пересмотров дел, которые зачастую инициируются правозащитниками. В прошлом году помилование получили, по разным данным, от 4 до 10 тысяч человек, 168 освобождены по итогам повторных разбирательств и около 250 — после ходатайств со стороны муниципальных властей или НПО.

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иран хаменеи амнистия заключенные
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