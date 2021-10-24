Дмитрий Соловьев назвал отсутствие сценического опыта причиной провала Бородиной на катке

Москва, 24 октября. Фигурист Дмитрий Соловьев рассказал, почему его партнерша по «Ледниковому периоду», телеведущая Ксения Бородина не демонстрирует успехов на проекте. По мнению спортсмена, у звезды «Дома-2» нет необходимого сценического опыта.

Несмотря на все старания, пара Бородиной и Соловьева получает низкие оценки на «Ледниковом периоде». Члены жюри нередко ругают ведущую телестройки за плохую технику и другие нюансы.

«Думаю, очень сильно сказывается то, что у Ксюши нет хореографического и актерского прошлого. Нет опыта работы именно на сцене, а тем более — на катке. Поэтому включается человеческий фактор — человек боится и зажимается», — объяснил провал знаменитости Соловьев в интервью «СтарХиту».

По мнению фигуриста, его партнерша боится не льда, а возможной ошибки. Актерское мастерство дает большое преимущество перед теми, кто им не обладает, отметил спортсмен. Артистам приходится работать на камеру и вживаться в сложные роли, а спортсмены привыкают справляться с нервами на соревнованиях, пояснил Соловьев.

Партнер Бородиной добавил, что она полюбила фигурное катание и не хочет вылететь из «Ледникового периода». Ведущая отдается проекту и жертвует своими делами ради тренировок, подчеркнул фигурист.

Ксения Бородина подверглась критике и в четвертом выпуске «Ледникового периода». Илье Авербуху и Максиму Транькову не понравилась импровизация знаменитости на льду.