Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 15:11
15:10
Общество
Шойгу: в тайге палатку Путина обогревал камин с иллюстрацией из сказки про Буратино
15:10
Политика
Грузины развесили плакаты с Джеймсом Бондом перед вторым туром выборов в Тбилиси
15:07
Общество
Ночь на 25 октября станет самой холодной с начала осени в центральной России
15:06
Общество
Режиссер «Улицы разбитых фонарей» Александр Рогожкин скончался в 72 года
15:06
Общество
Специалиста по оружию «Ржавчины» обвиняли в халатности на съемках другого фильма
15:00
Происшествия
Полицейские задержали 15 участников драки в Астраханской области
14:59
Армия
Политолог Погребинский: корабли НАТО пойдут ко дну в случае новой провокации у Крыма
14:59
Общество
Пассажир рейса Краснодар — Петербург сделал предложение своей девушке прямо в небе
14:56
Армия
Читатели Daily Mail оконфузились, приняв ржавый эсминец USS Chafee за корабль ВМФ РФ
14:50
Общество
Нобелевский лауреат Муратов назвал ответ Путина об иноагентах дружелюбным
Все новости

Дмитрий Соловьев назвал отсутствие сценического опыта причиной провала Бородиной на катке
Шоу-бизнес
Дмитрий Соловьев назвал отсутствие сценического опыта причиной провала Бородиной на катке
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 24 октября. Фигурист Дмитрий Соловьев рассказал, почему его партнерша по «Ледниковому периоду», телеведущая Ксения Бородина не демонстрирует успехов на проекте. По мнению спортсмена, у звезды «Дома-2» нет необходимого сценического опыта.

Несмотря на все старания, пара Бородиной и Соловьева получает низкие оценки на «Ледниковом периоде». Члены жюри нередко ругают ведущую телестройки за плохую технику и другие нюансы.

«Думаю, очень сильно сказывается то, что у Ксюши нет хореографического и актерского прошлого. Нет опыта работы именно на сцене, а тем более — на катке. Поэтому включается человеческий фактор — человек боится и зажимается», — объяснил провал знаменитости Соловьев в интервью «СтарХиту».

По мнению фигуриста, его партнерша боится не льда, а возможной ошибки. Актерское мастерство дает большое преимущество перед теми, кто им не обладает, отметил спортсмен. Артистам приходится работать на камеру и вживаться в сложные роли, а спортсмены привыкают справляться с нервами на соревнованиях, пояснил Соловьев.

Партнер Бородиной добавил, что она полюбила фигурное катание и не хочет вылететь из «Ледникового периода». Ведущая отдается проекту и жертвует своими делами ради тренировок, подчеркнул фигурист.

Ксения Бородина подверглась критике и в четвертом выпуске «Ледникового периода». Илье Авербуху и Максиму Транькову не понравилась импровизация знаменитости на льду.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Дмитрий Соловьев назвал отсутствие сценического опыта причиной провала Бородиной на катке
соловьев ледниковый период бородина
Комментировать