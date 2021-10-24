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Президент России сможет утверждать Корабельный устав Военно-морского флота РФ

  /   Обновлено: 24 октября 2021 14:06
Армия
Президент России сможет утверждать Корабельный устав Военно-морского флота РФ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 октября. Кабинет министров России одобрил законопроект, который наделяет президента РФ правом утверждать Корабельный устав российского военно-морского флота.

Данное решение было принято на заседании правительства, которое состоялось 22 октября.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об обороне» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в документе.

В настоящее время действует устав, который был принят в 2001 году. Он определяет организацию и боевую подготовку кораблей ВМФ РФ, а также обязанности экипажей и соединений.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские и китайские боевые корабли впервые провели совместное патрулирование в акватории Тихого океана, в рамках которого преодолели более 1,7 тысячи морских миль, а также отработали совместное тактическое маневрирование.

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