«Факти» опубликовало подборку непривычных сексуальных традиций разных культур

София, 24 октября. Особенности сексуальных традиций разных народов мира вызывает неизменный интерес, болгарское издание «Факти» опубликовало подборку самых странных интимных практик.

Отношение к сексу зависит от культуры народа, его развития и традиций. Некоторые обычаи довольно непривычные. Например, в Нигерии о браке договариваются заранее. Чаще всего на роль супруга выбирают кого-то из родственников. Однако нигерийцы могут жениться по любви, если во время ритуального танца смогут незаметно украсть понравившуюся девушку.

В Непале жена одного брата становится общей для всех родственников мужского пола. Согласно обычаям этой горной страны, девушка выходит замуж за всю семью, и все мужчины в роду имеют на нее право.

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В Папуа-Новой-Гвинее бытует довольно странный ритуал превращения мальчика в мужчину. В семь лет дети мужского пола уходят из семьи и три года живут самостоятельно, таким образом освобождаясь от влияния матери.

«А чтобы стать настоящими мужчинами, мальчикам нужно выпить сперму старейшин. В отличие от мальчиков, мужчины носят пирсинг, пьют много сахара из сахарного тростника, а также вызывают кровотечение из носа каждый раз, когда у их жен менструация», — так ритуал описывается в материале болгарского издания, перевод которого опубликовал портал «ИноСМИ».

Довольно интересное отношение к интиму у островитян Мангаиа, там секс возведен в культ. Достигшему 13 лет мальчику выбирают в качестве наставницы женщину постарше. Она обязана обучить подростка всем тонкостям постельных игр. На этом тихоокеанском острове социальный статус мужчины определяется его умениями в любовных утехах. Девушкам рекомендуется иметь несколько партнеров до брака, чтобы найти хорошего мужа.

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Читатели в комментариях выразили интерес к некоторым традициям, а кто-то даже блеснул познаниями в этой сфере. Девушка под ником Милена заинтересовалась островом Мангаиа, а пользователь Интересно даже не поленился узнать подробности об этом государстве и был несказанно удивлен, что его население — всего 562 человека.

Тема секса всегда интересовала публику. Однако есть и примеры, как за просветительскую деятельность на этом поприще можно лишиться работы. Учительницу уволили из-за блога о здоровом отношении к своему телу.