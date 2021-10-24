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Тренер без кисти рук работает в кемеровском фитнес-клубе

Видео

Карина Жирнова родилась с аномалией кистей верхних конечностей, но это не помешало ей пойти в спорт, заняться хореографией и исполнить свою мечту — стать фитнес-тренером.

Карина всегда была сильной личностью и вела активный образ жизни, несмотря на то, что девушка родилась с аномалиями обеих кистей рук. На правой пальцы отсутствовали полностью. На левой их удалось, хоть и не полноценно, восстановить после нескольких операций. Недуг не помешал спортсменке успешно закончить тренерские курсы и начать преподавать, собирая большие группы.

«Драйвово, кайфово, круто, большие эмоции испытываешь, когда людей собирается очень много, массово. Ты даешь им эмоции, они тебе отдают эмоции. И так же с персональным тренингом. Когда начинаешь работать персонально с клиентами — то же самое. Очень много благодарных клиентов, которые хотят чего-то достичь. Ты ведешь его потихонечку к этому. Поэтому да, это кайф. Мне нравится работа», — признается Карина.

Чтобы компенсировать физиологический недостаток, девушка использует специально разработанные крючки, с помощью которых она с легкостью тягает штангу или хватается за перекладину турникета. Сейчас Карина проводит полноценные групповые и силовые тренировки, растяжку и даже участвует в соревнованиях по бодибилдингу, не задумываясь о количестве фаланг.

«Я всегда шучу над тем, что я не знаю, как жить с десятью пальцами. Я такая родилась, мне будут мешать десять пальцев», — смеется спортсменка.

Коллеги Карины признаются, что ее энергетике может позавидовать даже самый прожженный спортсмен. А ее подопечные уходят с занятий эмоционально заряженными и довольными.

«Она у нас такая девочка-зажигалочка, знаете, которая такая макумба. Человек 30-35 в группе, всех разжечь, зажечь. Такая, с очень активной жизненной позицией. То есть несмотря на все моменты, которые имеют место быть, она ни в коем случае не опускает голову. Она всегда улыбается, всегда приветлива со всеми», — рассказывает о коллеге мастер-тренер Николай Гасенко.

Карина не собирается останавливаться на достигнутом. В ее планах развиваться в профессии и совершенствовать навыки. Коллеги и ученики спортсменки верят в ее успешное будущее. По их словам, пример девушки может мотивировать неуверенных людей.

 

 

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спорт аномалия тренер руки
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